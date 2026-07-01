«Así se movió la Tierra»: el mapa de la NASA que revela cómo el doble terremoto fracturó a Venezuela

La magnitud del desastre que mantiene en vilo al continente quedó registrada en imágenes definitivas. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) difundió un revelador análisis satelital que demuestra cómo los brutales sismos de magnitud 7,2 y 7,5 movieron la superficie terrestre en el norte de Venezuela, modificando la geografía del terreno en cuestión de segundos.

El informe fue elaborado por científicos del prestigioso Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. Para lograrlo, procesaron datos crudos de los satélites Sentinel-1 pertenecientes a la Agencia Espacial Europea (ESA) a través de una tecnología de vanguardia conocida como interferometría de radar (InSAR). Esta técnica permite escanear la corteza terrestre desde la órbita y detectar deformaciones con una precisión milimétrica.

Los mapas de calor elaborados por los especialistas exponen un escenario impactante: distintas zonas del territorio venezolano registraron desplazamientos horizontales y verticales severos. El sensor satelital identificó con claridad áreas completas que se elevaron o movieron hacia la trayectoria del satélite y otras que se hundieron o alejaron, exponiendo la fuerza con la que crujieron las placas tectónicas del Caribe y Sudamericana.

Radiografía geológica: ¿para qué sirven estos datos en la emergencia?

Lejos de ser un simple registro visual, los investigadores del JPL explicaron que este mapeo satelital se transforma en una herramienta de supervivencia clave para los equipos que operan en la zona de desastre. Los datos aportados por la tecnología espacial permiten:

Monitorear las fallas: Comprender el comportamiento exacto y la tensión acumulada en las fracturas geológicas activadas (como Boconó y San Sebastián).

Comprender el comportamiento exacto y la tensión acumulada en las fracturas geológicas activadas (como Boconó y San Sebastián). Predecir réplicas: Evaluar de forma científica los riesgos de nuevos temblores en las áreas habitadas.

Evaluar de forma científica los riesgos de nuevos temblores en las áreas habitadas. Planificar la reconstrucción: Colaborar con las autoridades locales para identificar qué terrenos quedaron totalmente inestables y no aptos para volver a edificar.

La agencia aeroespacial norteamericana remarcó que el uso de radares satelitales es vital en catástrofes humanitarias de esta escala, ya que permite obtener un mapeo detallado de los daños en regiones montañosas o costeras de difícil acceso, donde las comunicaciones terrestres están completamente destruidas.

El informe de la NASA se conoce en el momento más crítico para el país caribeño, que enfrenta una de las peores crisis humanitarias de su historia contemporánea. El balance provisional del doble sismo ya consolida casi 1.500 muertos, miles de heridos y decenas de miles de desaparecidos, con ciudades costeras como La Guaira declaradas en estado de catástrofe por el colapso total de sus edificios residenciales, hospitales y servicios básicos.