Afirman que Tevez tuvo coronavirus antes del comienzo de los entrenamientos en Boca

El brote de coronavirus alertó al mundo Boca, que tuvo que suspender de manera inmediata los entrenamientos y desactivar momentáneamente la burbuja sanitaria. Dentro de los 11 jugadores infectados no está Carlos Tevez y en el búnker xeneize llamó la atención de como el Apache se movía sin restricciones por alguna de las habitaciones. El médico del plantel, Rubén Argemi, no lo confirmó, pero con sus declaraciones recogidas por TyC Sports lo dio a entender.

"No quiero hablar de jugadores puntuales, pero que el hincha de Boca se quede tranquilo: Tevez no va a tener ningún problema", aseguró el facultativo dando a entender que el Apache ya tuvo coronavirus. De todas maneras, al no confirmarlo, Argemi no hizo referencia a una posible situación de riesgo de reinfección, de la cual ya hay antecedentes.

Tevez quien comparte habitación con Wanchope Ábila, quien no está contagiado, contó que está junto a los jugadores "para darles tranquilidad, a ellos y a la familia. Pasé por la habitaciones y estamos todos bien, ese es el mensaje. No hay ningún caso grave", aseguró Carlitos.