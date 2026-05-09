Villa Regina: secuestran droga, dinero y celulares en el barrio Unión

Personal de la Policía de Río Negro llevó adelante un operativo antidrogas en Villa Regina que culminó con el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y la imputación de tres personas por infracción a la Ley 23.737.

Según el parte oficial , el procedimiento se realizó este 8 de mayo entre las 16:00 y las 21:30, en dos domicilios ubicados en el mismo terreno sobre calle Cavasin, en el sector Tomas del barrio Unión. La investigación se inició a partir de información recolectada por la División Toxicomanías y Leyes Especiales, que indicaba la posible comercialización de drogas en la zona.

Con intervención de la Fiscalía Federal de General Roca, se avanzó con tareas investigativas que permitieron reunir pruebas suficientes para solicitar órdenes de allanamiento. Las medidas fueron autorizadas por el juez federal de garantías Hugo Horacio Greca.

El procedimiento se realizó el 8 de mayo en dos domicilios de Villa Regina.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron cuatro paquetes de gran tamaño y varios envoltorios pequeños que contenían cogollos de cannabis, con un peso total de 2,072 kilogramos. Las pruebas de narcotest confirmaron que se trataba de marihuana. Además, se incautó un envoltorio con sustancia blanca que dio positivo para clorhidrato de cocaína.

En el lugar también se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos y dólares, y otros elementos considerados de interés para la causa.

Por disposición judicial, tres personas fueron notificadas e imputadas en el marco de la investigación por infracción a la ley de estupefacientes. La causa continúa en trámite en la Fiscalía Federal de General Roca, bajo la órbita del fiscal Francisco Iglesias Frezzini.

El operativo fue encabezado por la División Toxicomanías y Leyes Especiales Alto Valle Este, con la colaboración del grupo especial COER de Villa Regina y la Sección Canes de Allen.