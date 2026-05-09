Pasó el temporal y los buques extranjeros abandonan la Zona Exclusiva bajo la mirada de Prefectura

La Prefectura Naval Argentina lleva adelante un operativo de control y monitoreo sobre los casi 200 buques extranjeros que se protegieron en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) por el temporal que afectó al Atlántico Sur. Con la mejora de las condiciones climáticas, las embarcaciones egresan gradualmente de las aguas nacionales.

Según informó la fuerza marítima, el despliegue se realiza con seguimiento satelital, patrullajes aéreos y control permanente.

Cómo es el operativo de Prefectura para vigilar los buques extranjeros

El monitoreo se lleva adelante mediante el Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que procesa datos de posicionamiento y del Sistema de Identificación Automática de cada embarcación. El sistema permite verificar en tiempo real recorridos, velocidades y permanencia dentro del área marítima.

La vigilancia también se complementa con imágenes satelitales SAR aportadas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

La Prefectura utiliza vigilancia satelital y sistemas de identificación automática para controlar el tránsito marítimo.

Esa tecnología permite detectar la ubicación física de los buques incluso cuando hay baja visibilidad o condiciones climáticas adversas.

El operativo incluyó además un patrullaje aéreo de largo alcance con un avión PA-22 que partió desde Comodoro Rivadavia.

Desde la fuerza indicaron que el contingente estaba compuesto por 193 embarcaciones, entre pesqueros y un buque frigorífico.

El avión PA-22 de Prefectura sobrevoló el Atlántico Sur para monitorear la salida de los buques extranjeros.

El personal busca confirmar “de forma visual y electrónica” que los buques abandonen el área de jurisdicción nacional “en condiciones seguras”.

Las embarcaciones monitoreadas operan bajo distintas banderas. Entre ellas figuran barcos de China, Corea del Sur, Rusia, España, Vanuatu, Tanzania, Kenia y Liberia, de acuerdo a la información oficial.