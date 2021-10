Afronta bajas, pero el Frente de Todos reanima para noviembre con encuentros en Río Negro

El Frente de Todos se reúne y se organiza en la nueva campaña, con la predica que la recuperación electoral en Río Negro es posible. Una inicial revisión de la derrota abrió el proceso para las salidas de dos delegados nacionales centrales: Gerardo Martínez del ministerio de Desarrollo Social y Sebastián Soraires en Trabajo.

Allegado al senador Martín Doñate, Martínez asumió el costo de la desorganización de la campaña y, en cambio, Soraires quedó expuesto cuando se viralizó un audio suyo de WhatsApp donde dice que “el PJ se devora a sí mismo” y anticipaba su partida a JSRN si lo convocaba a un cargo en Trabajo.

Parte del daño que el FdT intenta dejar atrás.

La reacción se intenta con reuniones de dirigentes y encuentros militantes, que se ofrece a los candidatos, esencialmente a Ana Marks y José Luis Berros. Ambos participaron en un encuentro de los movimientos sociales el sábado en Cipolletti y, luego, el domingo, en otro de la Liga de Concejales en Regina. Ayer siguieron con actividades en el Alto Valle, aprovechando la presencia, las recorridas y los anuncios del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis . Participó, también, el senador Doñate.

Con ese arribo ministerial asoma el respaldo en terreno de funcionarios nacionales. Una comitiva de Turismo lo hará esta semana también en la Línea Sur. Y otras llegadas se programan. Estas representaciones faltaron en la campaña para las PASO.

El diputado nacional Pedro Dantas empieza a coordinar tareas y agendas con un único objetivo: revitalizar ánimos y alentar a la militancia.

En las Primarias, el frente liderado por el justicialismo sumó 89.615 votos, tercero, a 6.894 apoyos de Juntos por el Cambio, que sumó 96.509 con sus tres listas. Con ese respaldo y esa posición, el FdT pierde en noviembre la banca que se renueva por mandato cumplido de Ayelén Sposito.

En Cipolletti, Sposito -del Movimiento Evita y también candidata en la lista de noviembre- convocó a “continuar militando con más fuerza” y “fortalecer la unidad del Frente de Todos, necesaria para avanzar”.

En Regina, la Liga de Concejales -que preside el viedmense Luciano Ruiz- resaltó que “este tiempo tenemos la responsabilidad de poner toda la energía”, e “inspiración en llegar a cada rionegrino” con las políticas del gobierno nacional.

A días del traspié, los intendentes se juntaron en Godoy, reclamando un encuentro amplio de la dirigencia para modificar actitudes y buscar revertir el resultado del 12 de septiembre. Ese conclave se concretó en Buenos Aires y algunas reacciones se advierten. La primera tarea fijada fue la organización y, por eso, la designación de Dantas en esa coordinación, especialmente de las actividades.

Esa misión la cumplía Martínez aunque concentró críticas por carencias en su gestión social de Nación, que no ya no cumple y el senador evalúa perfiles para su reemplazo.

Soriares, un audio y el alejamiento previsto

Alejandro Soraires fue la primera designación de Nación en Río Negro en enero del 2020. Se lo nombró como delegado de la Región Austral del ministerio de Trabajo.

Su presente ya no es el mismo. No estaría formalizado, pero su corrimiento se descuenta en el gobierno nacional y en el FdT rionegrino. Ocurrirá en los próximos días aunque algunos hablan de esperar la elección de noviembre.

¿Qué ocurrió? El delegado envío un audio de whatsapp que se divulgo donde dice que “el PJ se está devorando a sí mismo” y, entre otros dichos, califica de “papelón” lo de la senadora Silvina García Larraburu por sus rápidas críticas después de la derrota.

Otra opinión en el audio de 1,10 minutos expone su desapego al FdT. “Habrá ver cuánto de amplio son los de Juntos. Podrían sumar más cuadro. A mí si me ofrecen la secretaría de Trabajo de la Provincia, yo me voy. Listo, chau”. Recuerda al cerrar a Groucho Mark. “Si no te gusta mis principios, tengo otros”.