Llegó el invierno: a qué hora empezó oficialmente el frío en Argentina y la Patagonia este Día del Padre

El calendario y el clima se alinearon de forma exacta en pleno fin de semana largo. Este domingo 21 de junio de 2026, mientras las familias de Neuquén y Río Negro se reunían para celebrar el Día del Padre, se produjo el cambio de estación astronómica. El invierno ingresó formalmente al territorio nacional y a la Patagonia trayendo consigo las marcas térmicas más bajas del año.

El fenómeno, esperado por los sectores turísticos de la cordillera que aguardan con ansias las nevadas para consolidar la temporada alta, se vivió con el rigor típico en la Patagonia.

La hora exacta del vuelco astronómico: a qué hora empezó el invierno 2026

A diferencia de la creencia popular de que las estaciones cambian exactamente a la medianoche, el inicio del invierno está determinado por el solsticio de junio. Este año, el Servicio Hidrografía Naval y los observatorios astronómicos confirmaron los datos precisos del evento:

El invierno comenzó exactamente a las 05:42 (hora de Argentina) de este domingo 21 de junio.

La jornada de hoy se consolida como el día con menor exposición de luz solar de todo 2026, dando paso a la noche más larga del año. Mientras el hemisferio sur le da la bienvenida al frío polar, el hemisferio norte ingresó en simultáneo en su solsticio de verano.

¿Qué es el solsticio y cómo afecta a la región?

El término solsticio proviene del latín y significa «sol quieto». Científicamente, describe el momento exacto en que la Tierra alcanza su máxima inclinación respecto al Sol. Debido a la forma del planeta, el hemisferio sur queda en su punto más alejado de los rayos solares, lo que genera que la luz llegue de forma oblicua y con menor intensidad.

A partir de mañana lunes, los minutos de luz diurna comenzarán a estirarse de forma progresiva, un proceso imperceptible día a día que se extenderá hasta el equinoccio de primavera en septiembre.

Para las provincias del Comahue, este hito astronómico marca la apertura del trimestre más complejo en materia de servicios, con el monitoreo constante de las rutas por hielo y nieve, y el pico de demanda de gas y energía en las principales ciudades del Valle y la Línea Sur rionegrina.