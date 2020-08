Agradecimiento por la atención recibida

El pasado 30 de mayo por la mañana mis padres me llevaron de urgencia a la Fundación Médica de Cipolletti. En la guardia fui recibida por el Dr. Chirinos y su equipo. Después de evaluarme, mi estado era muy grave: un ACV hemorrágico causado por los anticonceptivos orales. Urgente me trasladaron a Clínica de Imágenes de Neuquén; mi estado era crítico. Allí me recibió el equipo del Dr. Roussell, quien decidió operarme de urgencia. Estuve muchos días en coma, terapia intensiva, y ahora que estoy en casa quiero agradecer a todos los profesionales que me cuidaron y me salvaron la vida. Entre ellos: doctores Guyon, Zabala, Schvartzman, Mansilla, Corbalán, Álvarez, Urdiales y Martínez Perticone, los doctores de sala general, todo el equipo de enfermería que me asistió médica y humanamente, los kinesiólogos Francia Videla, Jeremías Hawkes y Débora Tibaldo y el servicio de Internación. Agradecer también a los doctores Schroeder y Thalasselis por ofrecernos este gran equipo de profesionales.

Quiero agradecer especialmente a toda la gente, no importa la religión, gracias por la fe y por pedir por mi vida. Gracias a la comunidad de Sagrada Familia, alumnos y familiares, y a todos mis compañeros del colegio Fátima de Cipolletti por contener a mi familia en este difícil momento. Gracias por seguir pidiendo por mi recuperación. Eternamente agradecida.

Karen Garay

DNI 35.592.657

Cipolletti