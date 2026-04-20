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Roca inauguró la nueva sede del Centro Integrador Municipal Alfonsina Storni

El espacio ubicado en la zona norte de la ciudad concentrará trámites, asesoramiento legal para mujeres, orientación laboral y actividades comunitarias para vecinos de distintos barrios.

Redacción

Por Redacción

El edificio fue terminado con fondos municipales y desde esta semana reúne distintas áreas de atención. Foto: Municipalidad de Roca

El edificio fue terminado con fondos municipales y desde esta semana reúne distintas áreas de atención. Foto: Municipalidad de Roca

El nuevo Centro Integrador Municipal (CIM) de barrio Alfonsina Storni comenzó a funcionar este lunes en Roca. El edificio ubicado en la esquina de Santa Cruz y Las Heras, reúne distintos servicios municipales vinculados a desarrollo social, empleo, género y atención comunitaria.

De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, la obra había quedado inconclusa luego de la interrupción del financiamiento nacional y fue terminada con recursos propios de la comuna.

En el inmueble atenderán áreas de la Secretaría de Desarrollo Social, la USEP y equipos de asesoramiento legal y técnico para mujeres.

Conocé los servicios que funcionarán dentro del nuevo CIM

Dentro de las prestaciones de Desarrollo Social se encuentra la recepción de consultas y la gestión de trámites vinculados a programas municipales, entre ellos la inscripción al Banco de Tierras, becas, leña y garrafa. Este área funcionará de lunes a viernes, de 7:30 a 13.

En ese mismo horario se brindará atención específica para personas mayores e informes sobre disponibilidad de vacantes en los Centros Educativos Comunitarios Infantiles (CECI). Mientras que de lunes a jueves, de 7:30 a 13 se brindará acompañamiento de la Dirección de Participación Vecinal para la organización y funcionamiento de centros comunitarios.

A su vez, los viernes de 8 a 12 se ofrecerá asesoramiento legal y técnico destinado a mujeres en situaciones relacionadas con cuestiones de género y derecho de familia.

Por su parte, la USEP atenderá de lunes a viernes de 8 a 13. Allí se realizarán entrevistas laborales, orientación para la búsqueda de empleo, evaluación de postulantes para empresas y particulares, acompañamiento a proyectos productivos y asistencia para firmas interesadas en instalarse en los parques industriales I y II de la ciudad.

El CIM también incorporará propuestas abiertas a la comunidad. Entre ellas, un taller de actividad física dirigido a mujeres mayores de 18 años, con caminatas y ejercicios funcionales, que se desarrollará los martes y jueves de 17 a 18.

Además, se pondrá en marcha un ciclo de charlas para mujeres. El primer encuentro estará a cargo del Cepla y abordará la temática «Consumos problemáticos y género: claves para la comprensión y el acompañamiento familiar».

En paralelo, este lunes se dictará la capacitación de USEP denominada «Curso Camino Emprendedor», prevista entre las 8:30 y las 10:30.

El nuevo espacio será, además, sede del Consejo Local para la Mujer Diversa y de la Comisión de Género Municipal.


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El nuevo Centro Integrador Municipal (CIM) de barrio Alfonsina Storni comenzó a funcionar este lunes en Roca. El edificio ubicado en la esquina de Santa Cruz y Las Heras, reúne distintos servicios municipales vinculados a desarrollo social, empleo, género y atención comunitaria.

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