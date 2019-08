Aguad y el ARA San Juan: “De lo que pasó hay grandes responsabilidades”

El ministro de Defensa del gobierno nacional Oscar Aguad aterrizó el jueves por la mañana en la Ruta Nacional 40, donde ocurrió el derrumbe que mantiene cortado el tramo entre Bariloche y Villa La Angostura desde la tarde del 23 de julio pasado.

Estuvo menos de tres horas y ocupó un segundo plano ya que la atención estuvo focalizada en las definiciones del ministro Dietrich. Aguad cumplió con la formalidad: se ubicó para las fotos de rigor y estuvo en la rueda de prensa, pero no habló. Cuando caminaba hacia el helicóptero del Ejército, que lo esperaba sobre la ruta para irse del lugar, habló con “Río Negro” sobre el caso del submarino ARA San Juan, donde murieron 44 tripulantes.

A pesar de que una colaboradora quiso cortar la entrevista, Aguad respondió las preguntas. Fue la primera vez que el ministro habló tras conocerse el informe de la Comisión Bicameral del Congreso que investigó las “responsabilidades políticas” de la tragedia.

P- Ministro, días atrás se conoció el informe de la Bicameral por el tema del ARA San Juan, nos gustaría conocer, ¿cuál es su opinión al respecto?

R- Que hay que esperar la resolución de la Justicia, que es la que va a fijar realmente el hecho y con alguna aproximación de saber más o menos lo que pasó.

P- ¿Que evaluación ha hecho sobre lo que pasó?

R- Primero que ha sido una tragedia. Las causas las podemos llegar a conocer con un alto grado de probabilidad, pero nunca vamos a tener la certeza porque no tenemos el submarino y no hay caja negra. Espero que la jueza (Marta Yáñez) con todos los elementos que tiene, está trabajando muy bien, pueda llegar a una aproximación. Nosotros le hemos acercado una pericia y creemos que a partir de allí podamos tener una evaluación más certera. Fundamentalmente para que las familias sepan lo que pasó y además para que estos errores no se vuelvan a cometer.

P- ¿Usted cree que en algún momento las familias que sufrieron las pérdidas (de sus seres queridos) van a quedar tranquilas?

R- Con una tragedia así nadie puede quedar tranquilo jamás. Estos son dolores que se llevan toda la vida. Así que el tema más sensible es el de las familias, sin duda.

P- ¿A partir de este caso hay toda una revisión en lo que es protocolos, de los equipamientos con lo que cuentan las fuerzas armadas?

R- Quizá la reflexión más grande es que las fuerzas armadas no pueden estar con sus elementos y sus capacidades inactivos por largos períodos. Esto anula capacidades. Durante un largo período, cuatro o cinco años que el submarino no funcionó, se pierden capacidades. Estamos frente a hechos que son trágicos, que ojalá podamos arribar a un punto donde casi tengamos casi la certeza de lo que pasó.

P- ¿No es por una cuestión de presupuesto?

R- No es por un problema de presupuesto.

P- Los familiares lo responsabilizan, obviamente, a usted. Y usted ¿se siente un poco responsable de todo lo que pasó?

R- En realidad de lo que pasó hay grandes responsabilidades. Hay un sumario en las fuerzas armadas que se está llevando adelante y ahí van a surgir las responsabilidades.

Cuestionamientos en la bicameral

A mediados de julio pasado se conoció el informe de la investigación que la Comisión Bicameral del Congreso Nacional hizo para determinar las “responsabilidades políticas” de la tragedia del submarino ARA San Juan. En ese informe, que el oficialismo no firmó, hay duros cuestionamientos al ministro Aguad y altos mandos de la Armada. Con relación a las responsabilidades del ministro de Defensa, y los funcionarios de su cartera, a partir de la toma de conocimiento de la pérdida de contacto, los parlamentarios entienden que “se evidenció una falta de conducción ante la crisis... el ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública”, consignó días atrás Infobae.

El submarino siniestrado fue encontrado el 17 de noviembre de 2017, a más de 900 metros de profundidad.