Agustín Hernández: “Pensé en no volver a nadar”

La pandemia de coronavirus afectó al mundo entero en múltiples aspectos y los deportistas no estuvieron exentos del impacto.

Para los atletas en etapas de desarrollo el parate fue muy perjudicial y en el caso de Agustín Hernández, lleno de dudas.

Aunque la natación fue habilitada en Neuquén a comienzos de junio, Hernández recién retomó los entrenamientos a fines de agosto. La principal razón tuvo que ver con no arriesgar su salud y la de su familia.

“Cuando se habilitó todo no me parecía lo más correcto volver, Neuquén empezaba a estar en un momento feo. Pensé en mis papás que son grupo de riesgo, no quise subestimar el virus”, aseguró el nadador.

Un parate extenso 5 meses pasó Hernández sin tocar el agua. El neuquino entrenó en su casa pero volvió a la pileta a fines de agosto.

Para Agustín el tiempo lejos de la pileta fue duro e incluso llegó a considerar la posibilidad de abandonar la disciplina.

“Se me pasó por la cabeza no volver a nadar pero mi novia me insistió y me convenció”, contó.

Luego de haber vuelto a nadar comprobó que había tomado una buena decisión. “Me tiré a la pileta y me sentí como en otro mundo, fue una sensación muy linda, mi cuerpo extrañaba el agua”, comentó Hernández.

“Lo disfruté mucho, me siento mejor ahora que volví a entrenar, con paciencia y concentración para volver a nadar como antes”, agregó.

En un deporte como la natación, los entrenamientos caseros están lejos de reemplazar a la pileta.

“Me mantuve en forma en casa entrenando. Mi hermano, que es mi preparador físico, me hizo una rutina con las cosas que tenía acá. No era lo más cómodo pero sí mejor que nada”, expresó el atleta de 22 años.

El regreso a los entrenamientos disipó todos los fantasmas en Agustín, que ya se pone nuevas metas en su incipiente carrera en el deporte.