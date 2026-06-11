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Economía

Una familia necesitó casi $1.5 millones para no ser pobre en mayo 2026, según el Indec: cuánto subieron las canastas

La línea que mide la indigencia repuntó con respecto a abril, mientras que la de la pobreza tuvo su menor salto desde que inicio el año.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza.

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Este jueves 11 de junio, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) anunció que la inflación fue del 2,1% en mayo 2026. En este marco, informaron que la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue del 2,4%, mientras que la de la Canasta Básica Total (CBT) fue del 2%. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre.

En lo que va del año, la CBA -que marca la línea de la indigencia- registró un incremento del 15,6%. Por su parte, la CBT -que sirve para medir la pobreza- tuvo una suba del 14,5%.

Para que un adulto no sea indigente en mayo 2026 requirió $220.468, y para superar la línea de la pobreza necesitó $485.030.

Por otra parte, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) precisó de $1.498.741 para estar por encima de la línea de la pobreza. En abril del 2025, este mismo grupo demandó $1.110.624.

Ambas canastas registraron comportamientos mixtos con respecto al mes anterior: la CBA repuntó con respecto abril 2026 (que había sido de 1,1%), mientras que la CBT continuó con la tendencia descendiente y marcó su valor más bajo en lo que va del año.

Fuente: Indec.

Bajó la inflación en mayo 2026: qué fue lo que más subió

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo 2026 fue de 2,1%. La inflación otra vez volvió a bajar y marcó su valor más bajo en lo que va del año.

Las divisiones que subieron por encima de la inflación en mayo 2026 fueron Comunicación (3,4%); Educación (2,9%); Recreación y Cultura (2,8%); Salud (2,6%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%); Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,5%); y Bienes y Servicios (2,4%).

Por su parte, las que mas tuvieron incidencia en la variación mensual fue «Alimentos y bebidas no alcohólicas» por «la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos», detalló el Indec.

A nivel de las categorías, los precios Regulados tuvieron un incremento de 2,4% por la suba en «combustibles, electricidad y agua». El IPC Núcleo -por su parte- tuvo un alza del 1,9%, por los aumentos vinculados a «Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos». Por último, los precios Estacionales variaron 3,5% por el incremento de las verduras, que se compensó con la caída en frutas.


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Este jueves 11 de junio, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) anunció que la inflación fue del 2,1% en mayo 2026. En este marco, informaron que la variación mensual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue del 2,4%, mientras que la de la Canasta Básica Total (CBT) fue del 2%. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre.

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