Al campeón del mundo le cuesta en Alemania

Que pierda el Bayern Munich en Alemania es noticia y que tampoco haya ganado en la fecha anterior es aún más llamativo. El campeón del mundo cayó 2 a 1 en su visita a Frankfurt.

La jornada anterior había empatado 3 a 3 con Bielefeld, equipo en zona de descenso que lo tuvo contra las cuerdas. Su última victoria fue en la polémica final del Mundial de Clubes contra Tigres.

Bayern se fue al descanso 2 a 0 abajo gracias a los goles de Daichi Kamada y Amin Younes. Robert Lewandowski no falló y cumplió con su cuota goleadora al anotar el descuento en el complemento.

Más allá de los puntos que dejaron en el camino, los de Múnich siguen punteros en la Bundesliga con cinco de ventaja. El escolta Leipzig puede acercarse a dos si mañana vence a Hertha Berlín.

En otro de los destacados de la jornada, Borussia Dortmund goleó 4 a 0 a Schalke con dos de Erling Haaland, uno de ellos con una notable pirueta. El noruego, que venía de hacerle otros dos al Sevilla por Champions League, lleva 43 tantos en igual cantidad de partidos en el club.

Holy Haaland 🤯



This kid is on another level 🔥#Revierderby #S04BVB pic.twitter.com/AAvWTA4bgc