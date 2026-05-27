«Si no le ponemos flow»: el insólito momento de un funcionario de Javier Milei con referentes del campo

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, protagonizó una particular intervención durante su exposición en la conferencia Maizar, un encuentro que reunió a referentes del sector agropecuario en la ciudad de Buenos Aires. El discurso del funcionario evidenció ciertas diferencias de expectativas entre los productores y la búsqueda de reconocimiento por parte del Gobierno ante las recientes medidas anunciadas para la agroindustria.

El reclamo de Iraeta por el ánimo del sector agropecuario

Iraeta remarcó que el Gobierno nacional implementó una reducción en el esquema de retenciones pocos días antes del evento, pero cuestionó la escasa reacción del público ante la novedad.

“Bajaste la retención hace tres días y, y es como si nada, como si no hubieras hecho nada”, sostuvo ante los presentes, instando a modificar la postura para facilitar el diálogo institucional.

En esa línea, el secretario enfatizó la necesidad de cambiar la actitud general para lograr un impacto real en la actividad: “Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano». Después lanzó: “Empezá a aplaudir, así alguien aplaude”.

Seguidamente, reforzó su pedido de apoyo al sector privado manifestando: “Cambiemos el ánimo, nosotros, los sembradores, los empresarios, cambiemos el ánimo porque si no, no vamos a cambiar”.

«Es muy desgastante»: la aclaración de Iraeta sobre su pedido de «flow» al campo

Iraeta hizo un repaso sobre la relación histórica entre el Estado y el campo y acusó a las gestiones anteriores de destratar al sector y de construir un relato que posicionó a los productores como enemigos.

El funcionario sostuvo que esa narrativa funcionó como un “andamiaje filosófico” para justificar lo que definió como un proceso de “robo y exacción” durante los últimos veinte años. A su vez, el secretario argumentó que “la mala política” se aprovechó del hecho de que el campo ofició como “el villano de una historia mal contada” debido a “no habernos sabido explicar” ante la opinión pública.

Frente a este diagnóstico, el titular de la cartera agrícola aseguró que la actual administración logró modificar esa dinámica. “Ese paradigma cambió. Lo dijo el presidente en el discurso, lo dijo el ministro de Economía al día siguiente cuando aclaró el sistema de baja de las retenciones con cronograma”, afirmó.

Además, destacó que ya se evidencian resultados concretos a través de la reducción de impuestos, la eliminación de cupos de exportación y la promoción de eventos biotecnológicos: “Tengamos actitud de que algo bueno está ocurriendo, porque sino van a venir los otros, van a venir los que entienden que si no todos, entre comillas, se avivan para qué lado va el viento, bueno, no los van a poder seguir esquilmando”.

«Es muy desgastante estar en una posición en la cual decís: ‘Che, bueno, mirá, vamos haciendo las cosas, vamos haciendo las cosas’. Y leés un, un tuit, viste, de un productor que está del mismo lado que estaba yo hace veinte años y te dan ganas de agarrar el sulky a patadas”, confesó.

Por último, solicitó el acompañamiento de los productores para sostener las reformas estructurales y garantizó su compromiso personal para evitar un retroceso en las políticas sectoriales y concluyó: “Estamos haciendo, dentro de las limitantes presupuestarias, lo imposible que puede hacer un gobierno para devolverle la competitividad al campo”.