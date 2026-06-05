Crimen de Nelson Pino en Neuquén: prisión preventiva para el prófugo acusado de homicidio

El violento crimen de Nelson Aníbal Pino, ocurrido a finales de 2025 en el barrio San Lorenzo de Neuquén, sumó un avance clave en la justicia. Tras permanecer casi seis meses prófugo de la ley, un hombre identificado como S.S.H. fue detenido esta semana y ya enfrenta cargos como coautor del asesinato.

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, formuló la acusación y solicitó la medida cautelar más severa. Al resolver, la jueza de garantías Natalia Pelosso avaló los cargos y dictó cuatro meses de prisión preventiva para el imputado, rechazando de plano el pedido de la defensa para otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.

Emboscada en moto, amenazas y disparos en San Lorenzo

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el trágico hecho se registró el 10 de diciembre de 2025, alrededor de las 22:30 horas, en la intersección de las calles Rafaela Fernández y Albardón, en el oeste de la capital neuquina.

El imputado, S.S.H., llegó al lugar como acompañante en una motocicleta conducida por J.A.V. (quien ya se encuentra acusado y detenido con prisión preventiva por el mismo crimen). El ataque estuvo motivado por un conflicto previo entre integrantes de ambas familias.

Al pasar frente a la vivienda de la víctima, los hombres lanzaron fuertes amenazas y abrieron fuego contra el grupo de personas que se encontraba allí. Según la fiscalía, el conductor de la moto instó a su acompañante a gatillar: S.S.H. efectuó al menos seis disparos con un arma de fuego. Uno de los proyectiles impactó de lleno en la cabeza de Nelson Pino, quien falleció al día siguiente en el hospital debido a la gravedad de las lesiones.

La fiscalía calificó provisoriamente el caso como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de coautor.

Las pruebas clave que comprometen al acusado

La fiscal Inaudi detalló la sólida batería de evidencias recolectadas durante este tiempo para sostener la acusación. Entre los elementos principales se encuentran registros de cámaras de seguridad con audio que captaron el momento del ataque.

También se sumaron testimonios directos de familiares de la víctima y vecinos que presenciaron la balacera, así como informes periciales, el resultado de la autopsia y pericias balísticas.

Asimismo, los investigadores lograron reconstruir los movimientos posteriores al crimen. Gracias a estas pesquisas, se pudo desvincular formalmente a una persona que inicialmente había sido señalada como sospechosa, confirmando la presunta autoría de los hoy detenidos.

Seis meses prófugo: el riesgo de fuga que pesó en la decisión

Uno de los puntos más debatidos en la audiencia fue la modalidad de la detención. La fiscalía remarcó que el acusado logró mantenerse oculto desde diciembre de 2025, burlando múltiples allanamientos y tareas de búsqueda en los domicilios de su entorno cercano, hasta que finalmente fue cercado y atrapado esta semana. Además, contaba con un antecedente de rebeldía al no haberse presentado a una citación judicial en otra causa penal.

Ante esto, la defensa de S.S.H. no objetó la formulación de cargos pero solicitó que el imputado cumpliera prisión domiciliaria junto a su pareja y su hija recién nacida, ofreciendo la colocación de una tobillera de monitoreo electrónico.

Sin embargo, la jueza Pelosso rechazó el planteo de la defensa y coincidió plenamente con la fiscalía sobre el evidente riesgo de fuga, el peligro de entorpecimiento de la investigación y la necesidad imperiosa de proteger a los testigos. La magistrada valoró la gravedad extrema del hecho, la solidez de la prueba y la alta expectativa de una pena de cumplimiento efectivo en prisión.

Además de fijar los cuatro meses de prisión preventiva en un establecimiento de detención, la jueza ordenó una prohibición absoluta de contacto, tanto directo como indirecto, entre el acusado y cualquier integrante de la familia de la víctima.