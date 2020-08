Al menos 50 muertos y miles de heridos tras explosión en la zona portuaria de Beirut

Al menos 50 muertos y miles de heridos se registran este martes en Beirut, capital de El Líbano, tras la impresionante explosión que se registró en la zona portuaria de la ciudad dentro de un galpón que contenía materiales explosivos incautados.

Las imágenes conmovieron al mundo esta mañana. Según informaron fuentes locales, la deflagración fue consecuencia de un incendio que comenzó cerca de los silos de trigo del puerto, que llegó hasta un almacén que contenía los explosivos.

Desde el ministerio de Salud libanés confirmaron que la cantidad de personas muertas se acerca a medio centenar y que se registraron, hasta el momento, más de 2500 heridos consecuencia de la detonación. Sin embargo, personal de rescate y Bomberos trabajaban sobre la posibilidad de que hubiera más víctimas bajo los escombros.

Es que entre los edificios dañados están las oficinas del ex primer ministro Saad Hariri y las oficinas locales de CNN; además, hay hogares afectados hasta 10 kilómetros a la redonda, con balcones derrumbados y vidrios destruidos.

Según las cadenas locales de noticias, la sustancia que generó la explosión fue nitrato de sodio, confiscado a un buque hace un año, y que se utiliza como fertilizante y en la producción explosivos.

La nube de la explosión, en forma de hongo, pudo verse a varios kilómetros de distancia; de hecho, el ruido y los temblores tuvieron repercusión en toda la ciudad y los suburbios.

En las últimas horas, el presidente libanés Michel Aoun convocó a una reunión del Consejo Superior de Defensa; mientras que se determinó el luto nacional durante la jornada de mañana.

Israel negó estar involucrado

Israel no suele confirmar oficialmente los ataques que lanza a otros países y, de la misma manera, hoy buscó aclarar que no tuvo ninguna relación con las explosiones que sacudieron la capital de Líbano y destruyeron la zona portuaria a través de fuentes no identificadas en la televisión pública.

La aclaración se conoció poco después de la explosión y siguió a varios días de tensión militar en la frontera que comparten los dos países, según informó la agencia de noticias ANSA.

En el pasado, Israel ha bombardeado en varias ocasiones objetivos del partido y movimiento armado Hezbollah -hoy miembro de la coalición de Gobierno- en el territorio de Líbano.