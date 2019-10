Alberto Fernández dijo ver a "un Gobierno desesperado, capaz de cualquier cosa"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró hoy que ve “un Gobierno desesperado, capaz de cualquier cosa”, y cargó contra el presidente Mauricio Macri, de quien dijo que “ha cruzado un límite”.

En declaraciones radiales que brindó a la FM 102.3 de la Universidad Nacional de Córdoba, Fernández dijo: “Nos preocupa mucho como creció la pobreza, el gobierno ha tenido una actitud de abandono con la gente en su gestión”.

“Nos encontramos con un problema muy serio, es necesario plantear políticas de Estado. Es una convocatoria a toda la Argentina porque no podemos permitir que eso pase", siguió.

En ese sentido, Fernández consideró: “Necesitamos un plan para que nos hagamos cargo todos. Ver de qué manera cada uno aporta, una gran movilización social, una campaña muy abierta. Que intervengan no sólo quienes producen alimentos. Necesitamos profesionales que garanticen la llegada de alimentos a la gente. Que supervisen, también alguien que fiscalice cuáles son las personas o familias que lo están necesitando", agregó el candidato.

Asimismo, habló de la relación de la Nación con Córdoba, y destacó que si es electo como presidente “nunca alteraría un derecho que alguien ya tiene. No sé si Córdoba hizo lo mejor en materia jubilatoria porque hace años tiene problemas con esa Caja. Pero si hubo un error, ese error no lo deben pagar los que están jubilados. Eso está claro. Ellos tuvieron un derecho que el Estado les dio".

“No me gusta esta historia de la Argentina que iguala para abajo. Lo que hay que hacer es preservar derechos y ayudar a Córdoba, no hay otro modo. No queremos jubilados más pobres. Para empobrecer jubilados estuvo Macri. No cuenten conmigo para eso", enfatizó.

Fernández fue consultado además por la situación económica del país, y al respecto expresó: “Si queremos volver a poner en marcha la economía, hay que movilizar el consumo. Macri nos va a dejar con un salario real un 20% menor al de 2015".

Agencia Télam.