Alberto Fernández no logró el sobreseimiento por la fiesta en Olivos

El presidente, Alberto Fernández, no consiguió que se cierre la causa de la fiesta de cumpleaños de su pareja, Fabio Yáñez, en la Quinta de Olivos el año pasado. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, rechazó el pedido por «inexistencia de delito».

“El sumario se encuentra todavía en una etapa preliminar en la que se recopilan elementos para despejar la materialidad de los hechos y sus posibles repercusiones jurídicas, sin que concurra el carácter manifiesto y evidente que es necesario para la procedencia de la excepción por atipicidad”, sostuvo el magistrado.

La argumentación del presidente fue que al no producirse contagios después de la reunión no había delito. El cumpleaños se festejó durante la cuarentena estricta decretada por el Gobierno Nacional que prohibía ese tipo de eventos.

“Lo que no podría admitirse es que en los delitos de peligro abstracto falte el tipo siempre que se pruebe que a posteriori no resultó peligro concreto, pues ello contradiría el fundamento político-criminal de los delitos de peligro abstracto, que ha de verse en la conveniencia de no dejar a juicio de cada cual la estimación de la peligrosidad de acciones que con frecuencia son lesivas”, explicitó Mirabelli en su resolución.

“A partir de un análisis preliminar, su peligrosidad, objetivamente considerada, no podría ser descartada –en forma palmaria– sino que, eventualmente, merecería ser contrastada y/o debatida a través de elementos que exceden los límites propios de este mecanismo y se ajustan a otro ámbito procesal”, añadió.

La decisión del juez aún puede ser apelada por la Cámara Federal de San Martín. Y también está el planteo de Fernández de cerrar la causa con una conciliación penal para la que propuso donar su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán.