Ale Cancio, el rey del rally

“La pasión le ganó a la frustración”, la frase pertece a Alejandro Cancio, flamante campeón del Rally Argentino. Dueño de un rendimiento casi perfecto, con un auto de su propio equipo que armó en tiempo récord, consiguió la conquista más importante de su campaña deportiva.

“Todo me costó mucho, desde ganar por primera vez a pelear el título en varias oportunidades, aunque creo que en este caso conté con un gran auto, el equipo hizo un trabajo tremendo”, reconoció Cancio, después de anticipar su conquista en la RC2A, la elite del Argentino.

El flamante campeón recordó que “fue una apuesta muy grande, que se dio en medio de la pandemia. En diciembre último nos fijamos como objetivo con mi papá (Héctor Letín Cancio) armar el equipo propio en el Rally Argentino, porque los viajes a Chile se complicaban cada vez más y para jerarquizar con autos de nivel mundial a nuestro certamen”.

P- Sos dueño de una campaña casi perfecta y todavía falta una prueba…

R- Es cierto. Se trabajó mucho para este presente. Armamos el CBTech Rally by Skoda, con el mismo nivel del que en Chile. Lo hicimos en tiempo récord, porque tuvimos que armar un taller en Villa Allende, traer los mecánicos que estaban en Santiago y poder importar los autos. El resultado no pudo ser mejor.

P- ¿Alguna vez soñaste con este momento como piloto y director de equipo?

R- Por supuesto, la misión principal era tratar de ser campeón y se logró, lo que para mi es único porque me costó mucho, si bien conté con un auto tremendo. Cinco triunfos, cuatro en fila, y el título una fecha antes del cierre. En relación con el equipo, es histórico. Estamos invictos con siete victorias en otras tantas fechas. Lástima que por las restricciones no pudo seguir Jorge Martínez, el múltiple campeón chileno, quien era una de las figuras en el comienzo del certamen.

P- ¿Cómo fue la consagración?

R- Con mucha emoción, no era para menos, por todo lo que comenté antes. No fue fácil demostrar que los autos de la R5, acá en la RC2A, que son los mismo que están en el Mundial, son necesarios para el crecimiento del Rally Argentino. Aparte, poder disfrutar la consagración con un amigo como Santi (por su navegante Santiago García) y mi papá es algo difícil de explicar en palabras.

Cancio no se relaja para nada con su conquista. Aseguró que “estamos trabajando para el cierre del certamen, que será en diciembre en Concepción del Uruguay. Casi de local Marcos Ligato irá por todo y mi objetivo es defender el invicto de mi equipo”.

Si bien todavía resta una fecha para terminar el certamen del Rally Argentino, el flamante campeón comentó que “vamos a redoblar la apuesta, queremos sumar otro piloto a nuestro equipo y tratar de defender este título que tanto me costó ganar, que lo quiero compartir con el Regional, porque no me olvido que empecé en ese certamen, lo que no es poca cosa”.

Hace algunos días, Alejandro volvió a Cutral Co, su ciudad de origen, y fue recibido con honores por parte del público y de las autoridades locales, con el intendente José Rioseco. Sin dudas, Cancio es un rey del rally.