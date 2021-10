Alec Baldwin habló por primera vez tras la muerte de Halyna Hutchins

El actor Alec Baldwin habló hoy por primera vez, luego del accidente en un set de filmación en el que accionó una pistola, que se pensaba era de utilería, y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins.



“Era mi amiga, mi amiga”, dijo visiblemente conmovido ante las cámaras del canal Fox News, en Vermont. “El día que comenzamos el rodaje la llevé a cenar con el director, era mi amiga”, repitió varias veces con al intención de que no le preguntaran más.

En medio de la declaración su esposa Hilaria, que lo acompañaba, intervino en la entrevista. Muy enojada, increpó a los periodistas pero Baldwin rápidamente le pidió que se calmara que él iba a contestar.

El actor calificó el episodio como “horrible” y caracterizó al equipo como “bien ensamblado”, señalando que el accidente es obviamente impactante y devastador para él.

El actor, que varias veces dijo que no podría hablar del episodio porque la investigación está en curso, sí se explayó sobre la importancia de mejorar los protocolos y las medidas de seguridad.

“Hay accidentes, de vez en cuando, en los sets pero nada como esto. Este es un episodio en un trillón, uno en un trillón”, afirmó. “Cuántas balas fueron disparadas en shows de TV y cine en los últimos 5-7 años, esto es EEUU… Cuántas. Y casi todas sin incidentes. Entonces, lo que ahora debe suceder es que, cuando algo sí sale mal, como en este episodio horrible y catastrófico, hay que tomar medidas… Armas de utilería, de plástico…”, analizó.

Hasta ahora, Baldwin sólo había hablado de la tragedia a través de su cuenta de Twitter. Esta declaración es la primera que hace en persona.

WATCH: Alec Baldwin breaks his silence on Halyna Hutchins' death on 'Rust' movie set pic.twitter.com/e4ZVjdC8MF