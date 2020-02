Alertan por avistaje de serpientes venenosas en las bardas de Regina

El avistaje de serpientes venenosas en las bardas al norte de Villa Regina, generó un llamado de atención del muncipio reginense para las personas que realizan actividades recreativas y deportivas en este sector.

Durante los últimos días el área de Medio Ambiente del municipio, recibió varias notificaciones por el hallazgo de serpientes venenosas, y por este motivo emitió un alerta, en especial teniendo en cuenta que con este fin de semana extralargo, muchas familias aprovechan el tiempo libre para realizar recorridas por esta zonas de la ciudad.

Al mismo tiempo realizaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta en caso de accidentes con dichos animales.

“Ante avistajes de serpientes venenosas en zona de bardas, reportados durante los últimos días, el departamento de Medio Ambiente de la municipalidad de Villa Regina recomienda tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes”, indicaron en el alerta.

En cuanto a las recomendaciones en caso de mordedura, detallaron las sugerencias de primero auxilios del Ministerio de Salud de la Nación:

Tranquilizar al accidentado procurando que descanse acostado o sentado.

Aflojarle ropas, calzado, cinturón u otros elementos (anillos, reloj) que compriman la zona afectada.

No realizar ligaduras, torniquetes, cortes o incisiones, cauterizaciones o quemaduras, no succione ni apriete la herida. No coloque hielo ni otras sustancias caseras en el lugar.

El paciente debe ser trasladado al centro asistencial más cercano de la zona.

Toda persona intoxicada debe ser atendida por un profesional médico quien evaluará el cuadro y realizará la terapéutica correspondiente.

La administración de suero antiofídico se debe llevar a cabo en centros de salud.