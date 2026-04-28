Chubut: cambios en el gabinete y ruidosas movilizaciones de empleados públicos

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le cambió la cara a su gabinete con tres cambios en lugares esenciales: economía, salud y el instituto que maneja la obra social provincial. Pero no fue el mandatario el que anunció los cambios, sino una gacetilla de la prensa gubernamental. Aunque oficializadas, aún las asunciones no tienen fecha.

Reconfiguración del gabinete en Chubut

Según publicó el gobierno, los cambios se realizan «en el marco de una nueva etapa de gestión, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo en áreas clave de la administración pública y consolidar una agenda centrada en resultados», frase atribuida al primer mandatario.

Los tres cambios ya se descontaban porque, por ejemplo, el del ministro de Economía ya había trascendido el año pasado, aunque luego se dejó para después de la colocación de los bonos lo que ocurrió la semana pasada en Estados Unidos.

Así es que Gustavo Paz, actual secretario de Hacienda de Trelew, reemplazará a Miguel Arnaudo, que desde ahora pasará a ocupar la presidencia del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), el organismo que administra la obra social Seros y el sistema previsional provincial. Ocupará el cargo de Martín Sterner, un hombre que llegó al puesto de la mano del intendente de Rawson, Damián Biss, ahora alejado políticamente del gobernador.

Uno que vuelve es Sergio Wisky, como secretario de Salud, tal como anticipó diario RÍO NEGRO pocos días después que renunciara a su cargo en el gobierno rionegrino. El ahora nuevo funcionario ya ocupó la cartera de Salud y la presidencia del ISSyS en la primera parte de la gestión de Torres; se había alejado por diferencias con el gobernador, las que, si bien no se hicieron públicas, trascendieron fuertemente en todo el ámbito político de la provincia. Reemplazará a Denise Acosta, una funcionaria que se alejó hace algunas semanas.

Las designaciones se suman a la reciente incorporación de Víctor Candia como subsecretario de Asuntos Municipales, en reemplazo de Genaro Pérez. En el momento de conocerse los cambios, Torres se encontraba en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia continuaban importantes y ruidosas movilizaciones de empleados públicos y docentes que reclaman paritarias y un aumento mayor al que ofreció el gobierno.

De acuerdo a lo manifestado por el ministro de Educación, José Luis Punta, habrá una reunión con los gremios del Estado este miércoles para tratar de llegar a un acuerdo que desactive los intentos de paro con los que ya amenazaron los docentes. El gobierno dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 20 días.

Pero el descontento llega también a otros sectores. Trabajadores de ATE se sumaron a la protesta y se movilizaron tanto en Rawson (sede del gobierno) como en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel.

Lo novedoso es que la protesta, sobre todo en el sector docente, la realizaron los denominados “autoconvocados”, que desconocen y están disconformes con el gremio que los nuclea. Hubo cerca de 3.000 personas frente a la Casa de Gobierno.

Punta anticipó que el diálogo será “institucional”, solo con los representantes legítimos de los trabajadores. “Nosotros nos estamos reuniendo con los gremios. Tenemos un buen diálogo. Este miércoles retomaremos las negociaciones”, dijo.

Es la primera vez desde que asumió en diciembre de 2023 que Torres soporta movilizaciones de la administración pública provincial. Para calmar un poco las aguas, el gobierno anunció que pagará los sueldos de activos y pasivos el próximo martes 4. Pero el anuncio no alcanzó y las manifestaciones continuaron.