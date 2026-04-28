La reacción del gobierno de Javier Milei sobre la venta de carne de burro en Chubut: «Operación internacional»

El gobierno de Javier Milei reaccionó a las repercusiones sobre la venta de carne de burro en un local de Chubut. La noticia llegó hacia un medio alemán y desde Casa Rosada empezaron a hablar de «operación internacional». A su vez, aseguraron que el consumo de carne vacuna aumento, a contramano de lo que informa la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra).

Los comentarios del Ejecutivo llegaron a raíz de la Oficina de Respuesta Oficial, que consiste en una cuenta de X. «SIGUE LA OPERACIÓN INTERNACIONAL POR LA CARNE DE BURRO«, resaltaron sobre un informe de DW Español que hablaba sobre el caso de la carnicería chubutense que empezó a ofrecer carne de burro, en un marco de fuertes aumentos en el precio de la carne vacuna.

«Amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina», sentenció el Gobierno desde la ex red social Twitter y añadió: «Se trató de una única carnicería que comercializó una cantidad mínima de un producto absolutamente ajeno a los hábitos alimentarios y tradición gastronómica de los argentinos».

A su vez, destacaron que «los datos oficiales son contundentes» y explicaron que durante el 2025 el consumo per cápita total de carnes «aumentó un 3,85%, alcanzando los 116,4 kg por habitante».

Sin embargo, después precisaron que estas cifras se explicaron más que nada por la producción porcina, que aumentó un «15,7% en el primer trimestre de 2026».

SIGUE LA OPERACIÓN INTERNACIONAL POR LA CARNE DE BURRO



El medio extranjero DW, que viene operando a diario en la Argentina, amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina. Se trató de una única carnicería que… https://t.co/4wu7IpRYZV — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 28, 2026

Por último, la oficina estatal del Gobierno de respuestas argumentó que, si la administración actual hubiese sido kirchnerista, «los argentinos ni siquiera estarían consumiendo carne, sino directamente insectos y productos derivados».

Desde el Gobierno sostuvieron que «prevalecieron las costumbres argentinas frente a las agendas globalistas que promueven la sustitución de la carne tradicional por insectos, como las que opera sistemáticamente el citado medio».

El consumo de carne vacuna es el más bajo en 20 años

De acuerdo a datos relevados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, durante el 2025 el consumo total de carnes en Argentina creció un 3,85% interanual.

Según desglosó el Gobierno, esta suba se dio principalmente por los aumentos de consumo de carne porcina y aviar:

Carne bovina : aumentó de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025. (+2,94%)

: aumentó de 48,49 kg en 2024 a 49,92 kg en 2025. Carne porcina : registró un incremento significativo, pasando de 17,42 kg a 18,89 kg per cápita. (+8,44%) .

: registró un incremento significativo, pasando de 17,42 kg a 18,89 kg per cápita. . Carne aviar: creció de 46,25 kg a 47,68 kg (+3,07%).

Aún así, según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo aparente de carne vacuna experimentó una caída del 10% interanual en marzo 2026, totalizando unos 512,8 mil tn r/c/h (-56,67 mil tn r/c/h).

En este sentido, el promedio móvil de los últimos 12 meses del consumo per cápita se habría ubicado en 47,3 kilos al año, un 3,7% por debajo del promedio alcanzado en marzo del 2025. Esto implica que los argentinos comieron casi dos kilos menos de carne vacuna (-1,8 kg/hab/año) que el año anterior.

Con estas cifras, el consumo per cápita de carne vacuna alcanza su valor más bajo en más de 20 años. Por el momento, se encuentra más de 5 kilos abajo que el promedio del 2023, y más de 22 kilos de lo que fue el pico de la serie en el año 2009 (69,9 kg/hab/año).