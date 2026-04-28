Cinco empresas pujan por una millonaria obra vial en la colectora sur de la Ruta 22 en Cipolletti

La calle Los Pioneros es la colectora sur de la Ruta 22. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti abrió los sobres de una nueva licitación pública destinada a ejecutar obras sobre calle Los Pioneros, una traza paralela a la Ruta Nacional 22 que aparece como estratégica por su ubicación dentro de una zona de expansión urbana y productiva donde se encuentran radicados parques industriales y nuevos emprendimientos logísticos.

«Se presentaron cinco ofertas de cinco empresas interesadas en llevar adelante la obra. Eso demuestra que en Cipolletti hay movimiento, hay inversión, hay trabajo y hay oportunidades para empresas, comercios y mano de obra local», expresó Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti en sus redes sociales.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich explicó que sobre la calle Los Pioneros es la colectora sur de la Ruta 22 y «se asientan muchas empresas de servicio de nuestra ciudad y de la región que son muy importantes, que tienen mucha actividad y que realmente tener el asfalto significa mucha más calidad, mucha más seguridad y una prestación mucho más importante del servicio que dan«, afirmó.

El presupuesto oficial fijado para la obra es de $1.122.182.301,15 y en total se presentaron cinco empresas interesadas en ejecutar los trabajos. De acuerdo con la documentación oficial, las propuestas deberán ser evaluadas por el municipio antes de definir la adjudicación y avanzar con la firma del contrato correspondiente.

La oferta económica más baja fue presentada por Perfil S.R.L., con una cotización de $1.062.715.030. También participaron Quidel, con $1.155.035.361; Norvial, con $1.184.371.725; Ribeiro S.R.L., con $1.303.364.818; y Saycon S.R.L., con una propuesta de $1.472.622.220.

Pavimento, colectora y alumbrado en un corredor con perfil productivo: los detalles de las obras

La obra comprende la ejecución de cordón cuneta, pavimentación y renovación integral del alumbrado público sobre calle Los Pioneros, en el tramo comprendido entre Luis Latorre y Toschi. Se trata de un sector que ganó relevancia en los últimos años por su cercanía con la Ruta 22 y por el interés de desarrollar allí nuevas áreas industriales.

Actualmente, la calzada presenta superficie enripiada, sectores sin delimitación materializada y luminarias insuficientes, una combinación que genera complicaciones para la circulación cotidiana, especialmente durante jornadas de lluvia o en horarios nocturnos con baja visibilidad.

Según la memoria descriptiva del proyecto, los trabajos incluirán limpieza inicial, replanteo técnico, movimiento de suelos, compactación de subrasante, construcción de base granular y posterior carpeta asfáltica, además de la infraestructura necesaria para asegurar mayor durabilidad y mejor escurrimiento superficial.

En materia lumínica, se prevé el recambio de equipos LED entre Luis Latorre y Estado de Israel, junto con la instalación de nuevas columnas y artefactos hasta Toschi, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y acompañar el crecimiento del sector.

El plazo de ejecución establecido en el pliego es de 120 días corridos. El secretario de Obras Públicas de Cipolletti señaló que en 40 días aproximadamente ya estará el contratista designado y se iniciará la obra.