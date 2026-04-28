El Club Cipolletti confirmó que el Chango Cravero recibió el alta médica tras su operación

Cravero junto a Henríquez, que lo sucedió en el puesto de DT de Cipolletti. (Foto: Archivo Matías Subat)

El Club Cipolletti confirmó una noticia muy esperada por la comunidad futbolera: el Chango Cravero recibió el alta médica después de una compleja cirugía cardíaca a comienzos de este mes.

A casi cuatro semanas de la operación, el ex entrenador del Albinegro dejó la clínica y regresó a su domicilio para continuar con la recuperación.

El 1 de abril, Cravero se sometió a una cirugía cardíaca que duró unas siete horas. Lo operaron especiales de la ciudad en la Fundación Médica Leben Salud y debieron hacerle un bypass coronario.

El DT permanecerá en Cipolletti por un tiempo más para seguir con los controles y exámenes correspondientes. Tanto él como su familia agradecieron el acompañamiento del club.

Cuando le detectaron el problema cardíaco en marzo, los dirigentes del Albinegro lo ayudaron a qué siga los pasos necesarios para la operación y lo deportivo quedó en segundo plano.

En ese momento, se decidió que el Chango no siga en el cargo para priorizar su salud. Primero lo reemplazó de manera interina su ayudante de campo, Alejandro Barbona, en el debut del Federal A.

Luego, el club anunció la vuelta de Fabián Enríquez que integró el cuerpo técnico de Cravero en la temporada 2025. El DT obtuvo buenos resultados en el primer tramo del torneo y Cipolletti está puntero en su grupo.