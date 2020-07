Alex Franco, el jugador que pasa la cuarentena en La Mejor del Valle

Alex Franco se levanta cada mañana a trabajar y cuando mira por la ventana el paisaje es la Mejor del Valle.

El jugador de Unión de Allen vive desde el año pasado en el albergue del club, ubicado arriba de los vestuarios, frente a la cancha de fútbol. La pandemia y la cuarentena lo retuvieron ahí pero el volante se encuentra a gusto y con trabajo por fuera del deporte.

“Nunca me fui, por suerte pude conseguir trabajo cuando volví a hacer la pretemporada en enero”, contó Alex, en diálogo con Río Negro.

“La ciudad es muy linda, Cipo y Neuquén están cerca y me gustan también, no conocía. Es un excelente lugar, el club desde el día uno me trató bárbaro”, agregó.

Franco trabaja en una panadería desde principio de año. “Le pregunté al dueño si necesitaba alguien y empecé al otro día. Estoy aprendiendo el oficio, mi jefe es muy bueno, me enseñó todo. He hecho miles de changas pero panadería nunca. En el verano estuvo complicado por el calor, hacían como 60 grados”, expresó al respecto.

Sobre el hecho de pasar la cuarentena solo en el albergue, el jugador reflexionó: “Desde 2014 que ando girando, me acostumbré a estar solo. Si no tenía trabajo volvía, a fin de año veré”.

El dato 18 meses hace que Alex Franco vive en el albergue del club. Llegó a Unión en 2019 y fue campeón de Liga hace un año.

Alex nació en San Isidro hace 27 años pero hace seis que está lejos de su casa por el fútbol. Jugó en Boxing de Río Gallegos y también en Punta Arenas (Chile) antes de llegar al Mago en 2019.

Hasta la semana pasada tenía la compañía de Gabriel Burgos, compañero de equipo que también vivía en el albergue del club, con el que también jugó en sus clubes anteriores.

“Gabi se me fue hace una semana. Lo voy a extrañar, hacía un año y medio que vivía con él”, comentó. El mediocampista regresó a su casa en uno de los viajes de repatriación.

Franco vive en las instalaciones del Mago.

Franco fue una de las figuras del equipo campeón del Apertura 2019 de Liga Confluencia, un título muy festejado por los allenses por la calidad de los rivales a los que eliminó y porque significó el primer campeonato en ocho años.

“Esta liga es muy competitiva, desde que me habló Unión para venir me sedujo la posibilidad. Fue pasito a pasito el título, re contento, llegar y salir campeón el primer torneo es un sueño, va a quedar en la historia porque le ganamos a los tres más grandes (Cipolletti, Deportivo Roca y La Amistad). En ninguna de las tres fases éramos candidatos, después de Cipolletti sabíamos que podíamos salir campeones”, aseguró.

Este año, el Mago compitió en el Regional Amateur pero no pudo superar la fase inicial. “Nos faltaron pequeños detalles nomás, hubo partidos que no merecimos perder, le hicimos pelea a todos. Entrenábamos muy temprano para que todos pudieran venir, había chicos que dormían 3 o 4 horas para venir a entrenar y después trabajaban, el esfuerzo era terrible”, evaluó.

El parate no llegó en el mejor momento para los allenses que venían con rodaje de cara al Apertura de la Liga y en la primera fecha golearon 3 a 0 a Alto Valle en el clásico. Franco fue la figura y anotó el tercer tanto.

“Estábamos para pelearla de punta a punta, veníamos con la base y ritmo de partidos, le íbamos a sacar ventaja a varios equipos como pasó con Alto Valle. El parate nos mató”, afirmó.

A esta altura, las instalaciones del Club Unión son el hogar de Alex Franco. Su foto de perfil de Whatsapp es con el fondo de la cancha nevada del fin de semana pasado. A pesar de no ser nacido en Allen forjó un sentido de pertenencia como pocos lo han podido hacer.