Alfredo Casero propuso que quienes reciben planes sociales no puedan votar

El actor Alfredo Casero volvió a emitir polémicas declaraciones, ya que propuso que quienes reciben planes sociales no deberían votar en las elecciones.

"Voy a decir lo que pienso: hasta que la gente que recibe planes sociales, ayudas, etc, no vote, hasta que los presos dejen de votar que son 5 mil, 6 mil votos, no sé si estará bien o estará mal, pero ellos tienen una clientela asegurada y esa clientela asegurada va a ir por más", declaró Casero a TN.

"Lo que es peor y lo que vengo viendo, es esa idea de agradecer al gobierno por comprar y traer las vacunas. Esta gente tiene que entender que son funcionarios", continuó el actor.

'Voy a decir lo que pienso'.



👌 pic.twitter.com/e6YuhYfoXS — Sergio Chouza (@SergioChouza) May 12, 2021

Casero también señaló que los que integran el Gobierno Nacional "son sirvientes de la gente que los votó" e indicó que "desde que empezamos a aceptar de a poco todo esto, todas estas cosas van pasando y las nuevas generaciones lo naturalizan".

Respecto del manejo de la pandemia, Casero consideró que mediante las restricciones "han declarado la guerra a la gente común".

"Este dolor y estado de incertidumbre es producto de un gobierno que no quiere prestarle atención a los niños y a los viejos, que más los necesitan en este momento", lamentó el actor.