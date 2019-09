Alto acatamiento al paro docente en Bariloche

El paro nacional dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) en repudio a la represión de los docentes en Chubut alcanzó un acatamiento del 95% en Bariloche. Así lo informaron referentes de la Unter Bariloche.

Desde la Delegación de Educación Zona Andina, también destacaron el alto acatamiento a la medida de fuerza en la ciudad. “Nos enteramos tarde, empezamos a recabar información y el porcentaje de adhesión era alto. Pero hoy constatamos que era más alto de lo que esperábamos”, advirtieron en el Consejo.

La medida fue dispuesta por la Ctera luego de la agresión que sufrieran docentes de Chubut al ser desalojados por manifestantes del gremio de petroleros durante un corte de ruta en reclamo de salarios adeudados.

"La decisión política del gobierno nacional de no cumplir con la Ley Nacional de Educación y la no convocatoria a la paritaria nacional docente son las que no permiten la solución del conflicto educativo ya que es obligación del gobierno nacional asistir económicamente a aquellas provincias que tengan dificultades salariales garantizando de esta manera el derecho social a la educación y los tan publicitados 180 días de clases", plantearon desde la CTA Río Negro.