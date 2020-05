Ameal, el subsidio estatal, Tevez, Zárate y la situación de Villa

“Boca es el único equipo grande que no le pidió ayuda al Estado”, había manifestado Matías Lammens, el ministro de Turismo y Deportes y ex hombre fuerte de San Lorenzo, al referirse al subsidio del Estado destinado a los clubes en medio de la pandemia por coronavirus. Pero Jorge Amor Ameal desmintió que Boca no haya recurrido a la ayuda.



“El ministro cometió un error, Boca sí le pidió ayuda al Estado. Tengo el formulario de la AFIP donde a nosotros nos incorporan dentro de los equipos en este subsidio que hay para todos nosotros. Boca también lo va a tener”, aseguró el titular Xeneize, el diálogo con La Red.

“Estamos ordenados, no desordenados. Pero todavía no llegamos a un acuerdo con el plantel. Estamos viendo cómo viene la cobranza. Antes de hablar con la prensa, vamos a hablar con nuestros jugadores”, agregó Ameal, que también se refirió a otros temas.



Los contratos. “Hoy hablar de lo que va a pasar el 30 de junio con los contratos es hacer futurología. Sólo sabemos que Walter Bou tiene que regresar ahora y que Cristian Pavón debería volver fin de año. Además, por ahora, no llegó ninguna oferta por nadie”.



El vínculo de Tevez: “La renovación de Carlitos será muy rápida y sin discusiones. Es ídolo de Boca y terminará su carrera acá”.

La renovación de Zárate: "Tenemos que estudiar el presupuesto de los tiempos que vienen. No es el problema Zárate, es un tremendo jugador, pero tenemos que estudiar todo. Pero eso lo tiene que ver el cuerpo técnico, Román, nuestros jugadores, todos los que están metidos en este tema y nosotros también".

La situación de Sebastián Villa: “Es un tema sensible para Boca, sus dirigentes y para todo el mundo. Cuando la justicia decida, no nos va a temblar el pulso para tomar una determinación”.

La continuidad de Junior Alonso: “Si el jugador quiere jugar en Boca vamos a tratar de armar la ingeniería para que se quede. Es un excelente jugador y excelente persona”.

El video de Cascini sobre la excarcelaciones. “Hablé con Raúl, lo interpretaron mal. Mi opinión personal es que a los presos hay que tratarlos como seres humanos. Pero aclaro no estoy de acuerdo que dejen libres a los presos con condena”.