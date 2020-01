Enterate por qué no te debés llevar los caracoles de la playa y sí, tu basura

En una casilla, en medio del Área Natural Protegida Bahía de San Antonio, los guardas y los pasantes del profesorado en Biología y de la Licenciatura en biología marina se la ingenian a diario para convencer a los turistas que cuiden el medio ambiente.

Amira, Andrea, Shirley, María Eugenia, Ezequiel y Héctor, piensan ideas y las concretan para apalear los daños de esa avalancha de veraneantes que deja en la playa toneladas de basura que van al mar. Shirley Mendoza estudiante de Biología Marina, preocupada por el ecosistema pensó una idea.

En un cartel puso las cosas que deben dejar y cuales llevarse de la playa. “Muchos juntan bolsas de caracoles y los dejan abandonados en los departamentos o los tiran en los caminos. Y no solo son caracoles sino que hay especies de distintos bivalvos que protegen a la playas de la erosión marina”, cuenta Amira Mandado, guarda ambiental de ese área y le pasa la posta a Shirley para que explique la importancia de los caracoles.

El cartel atrae a los turistas que aprenden frente al mar.

“Las valvas tienen muchos años y en la playa tienen una función biológica, hay especies que se protegen de sus predadores ahí, como el cangrejo ermitaño, aves las usan para hacer nidos y los moluscos nuevos como las ostras o almejas, para genera nuevas valvas necesitan carbonato de calcio que obtienen de la erosión los que están depositados en las playas”, explica.

El turista muchas veces entiende que hay que cuidar el ambiente y otros retrucan. Dicen: “¿por qué acá no puedo llevarlas y de Las Conchillas me llevo bolsas?”, pero lo cierto es que hay poco personal, y que en las conchillas no los detengan, no quiere decir que pueden llevarlas, explican los guardas.

Latas para que tiren las colillas

También les entrega bolsas de tela para que se lleven su basura. Siempre se creyó que el mar limpia lo que el humano ensucia, pero Sofía está haciendo su tesina y en muestras microscópicas encontró plásticos. “La gente cree que el mar las hace desaparecer y en realidad las divide en partículas más chicas, después por consumo de peces, termina llegando al ser humano”, dice.ç

En la casilla también hay latas de arvejas vacías que pintaron y entregan a los turistas para que tiren sus colillas “estas junto a los plásticos son las basuras que más abundan en la playa y una colilla contamina 10 litros de agua de mar y 25 de agua dulce”, explican.

El equipo de guardas ambientales

Por otra parte, se limita el acercamiento a los lobos marinos. En temporada hasta 3000 personas por día se acercan a ver los lobos, pero no se los debe molestar. Hay carteles que indican los límites para avanzar, pero hace unos días en algunas playas cercanas aparecieron carteles pintados con aerosol.

“El vandalismo es algo con lo que lidiamos a diario. El tema de los límites es algo que les molesta. Se puede disfrutar la naturaleza sin modificarla, ese es el mensaje”, destaca Amira.

El vandalismo está presente a diario

Para los guardianes de la Bahía de San Antonio, muchas veces estar en la casilla es más una pasión, que un trabajo. Ahí pasan frío, calor, a veces se enfrentan a turistas irrespetuosos pare tantas otras su labor les da un regalo.

“El otro día le di una bolsa a unos nenes para sus residuos. Era un día largo, con frío y a la tarde trajeron una bolsa llena de basura que habían juntado por toda la playa. Es la generación que viene y me dio mucha felicidad”, cuenta Amira y se emociona, mientras pide “respeto por la playa, el mar y el ambiente.