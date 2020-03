Amenazaron con un arma a joven de Neuquén por colgar pañuelos de la Memoria

Al no no poder marchar por el aislamiento obligatorio, se conmemorò el Día de la Memoria desde las casas. Foto: archivo

Una joven neuquina que vive en un departamento de Parque Castelli (Buenos Aires) denunció que fue agredida junto a su novio mientras colgaban pañuelos blancos frente a su PH para recordar el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Vecinos los insultaron, les pegaron y hasta los amenazaron con un arma y con una cadena.

“Ahora nuestros miedos son más y están al lado. Ahora tenemos las manos, los ojos y los gritos de vecinxs sobre nuestros cuerpos, recordándonos todo el tiempo que están y estarán allí vigilando lo que hagamos y lo que no”, expresó en un escrito Alida Dagnino Contini, después de sufrir el destrato de sus propios vecinos.

Contó que cumplen con la cuarentena y que solo salieron esos minutos a la vereda para colgar los pañuelos. “Recuperamos unos retazos de tela vieja, unos hilos de bordar heredados, unas hojas de papel y algunos fibrones. Queríamos darle un sentido especial al día y ejercitar lo que parece un oxímoron: marchar desde casa”, narró Alida a Pulso Noticias.

Estos son los pañuelos que la joven neuquina y su novio pusieron en su casa. (Gentileza).-

La iniciativa de conmemorar los 44 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 desde las casas fue una forma novedosa ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país.

Contini relató que, cuando salieron a colgar los tres pañuelos y sacar la foto para compartirla en redes sociales, como se invitó a realizar ese día desde la convocatoria de organismos de Derechos Humanos, fue que recibieron la primera agresión: “¡A mí no me peguen ningún cartel de ‘Nunca más’, yo no estoy de acuerdo con el ‘Nunca más’, gracias al Ejército estamos así ahora, cuidados”, gritó uno de los vecinos y la joven neuquina dijo que otros insultos más se replicaron desde la cuadra.

Después se acercó otro vecino y, con el argumento de que incumplían la cuarentena, golpeó al novio en los brazos y piernas. En ese momento otra persona se arrimó hacia ellos amezándolos con una cadena.

Ambos decidieron entrar a su casa cuando otro vecino, que ya los había agredido, apareció pero esta vez con un arma en la mano.

“Salgan ahora! ¡A ver! ¡peruano de mierda! ¡Te voy a matar!”, los amenazó.

La joven criticó el accionar de la policía, que llegó a su casa llamada por un vecino. Manifestó que el efectivo, pese a repetirle que fueron amenazados con un arma, solo se limitó a preguntarles por qué estaban colgando los pañuelos.