“Amor presente”: la historia del nuevo single de Devra

La reconocida artista neuquina Devra, cantante, compositora y docente, presentó ayer su canción “Amor Presente”, que puede escucharse en todas las plataformas digitales y formará parte de su próximo disco.

Devra aprovechó la cuarentena para crear nueva música e incluyó una primera etapa dedicada al rock suave, luego otra al folclore de Argentina y a la música latinoamericana y canción de autora.

“Amor Presente” es un tema que, según palabras de Devra, “invita a enfocarse en el ahora, más allá de las características transitorias que adopte este instante. Con la aceptación se abre la puerta al Amor que emerge desde ese estado particular.” En diálogo con RÍO NEGRO, Devra sobre su nuevo material:

P: ¿En qué te inspiraste para componer este nuevo tema?

R: La música que compuse para esta canción nació inicialmente a partir de la poesía de Germán Gorosito, el autor de la letra, que transmitía ya una serie de imágenes serenas y amorosos paisajes internos y externos. Luego me permití agregar la expresión “y música” como palabra clave que enlazara todo el texto y así servirle de hilo conductor. La experiencia musical es la que a mí me atraviesa desde la infancia y me acompaña cada día dando la señal de que hay algo más allá, del dolor y el sufrimiento que podamos estar viviendo. Desde este lenguaje de expresión y mi voz como instrumento elegido, intenté silenciar los ruidos mentales, enfocarme en la poesía y empezar a cantarla desde ese lugar único, verdadero e irrepetible que es el ahora tal cual se manifiesta.

P: ¿Cuánto tiempo trabajaste en la canción?

R: Entre la primera idea melódica que surgió y los ajustes que fui haciendo, más el trabajo sobre la armonía para dejar armado el boceto, pasó aproximadamente una semana.

Recuerdo que en esos meses estaba estudiando guitarra con Julián García, de manera virtual, y le mostré la canción para pedirle su opinión sobre los acordes que había seleccionado. Julián me hizo una devolución muy alentadora, como suele hacer y me sugirió una alternativa para uno de los pasajes. Quedó entonces en ese fragmento, lo que llamamos un “momento spinetteano” que nos encanta. Desde ya que luego fue el turno del llamado “arreglo musical” en el que se piensa sobre lo que va a tocar cada instrumento, cuáles serán esos instrumentos, los coros y qué recurso particular se puede agregar para potenciar aún más la letra y la música. Esa fue tarea principal de Marcos Archetti, productor musical de todo el material, además.

P: ¿Cómo fue el proceso para reunir músicos y técnicos de diferentes lugares?

R: Fue un trabajo conjunto con el productor. Ambos intercambiamos sobre quiénes podrían participar, tanto musical como en técnica y sonido, priorizando lo que fuera mejor para la canción. Los dos somos flexibles y tenemos muy buena comunicación. Esto hace que entendamos, sin personalismos, qué es lo más viable.

De esta forma se conformó un gran equipo de talentosos como es el caso de Juan Pablo Ordoñez en guitarra, Benjamín Rampoldi en piano, Rafael Vieira en batería, y el mismo Archetti en bajo, más la magia de las letras de Germán Gorosito que acompañan varias canciones del disco.

En el registro de voces de este nuevo tema trabajó Pablo Venegas de “Palillo Records” y en mezcla y master final nuevamente Pablo Formica. La alegría mayor la tengo con dos integrantes fundamentales de este grupo, ya que se trata de mis hijos Neo y Ciro González. Neo colabora con la armonía musical y Ciro se encarga del arte de tapa.

Con el pasar de los meses y la adaptación que vamos haciendo como sociedad a la actividad a distancia, a la virtualidad y la tecnología, fuimos sorteando dificultades que se presentaron y seguimos avanzando siempre, pasito a pasito. Hay una demora, eso sí. Es paradójico. Por un lado, internet te permite esto de estar trabajando con compañeros de otros puntos geográficos, como Rafael Vieira, el baterista de Brasil y que, rápidamente puedas enviar un mensaje, un archivo, un audio, hacer una videollamada y escucharte y verte como si estuvieras en el mismo lugar. Pero, por otro lado, a la hora de concretar, de materializar lo que se quiere lograr, todo se hace más lento y, por ende, lleva más tiempo de lo planificado.

P: ¿Qué te entusiasma de “ir para adentro”?

R: “Ir para adentro” implica encontrarse con las luces y las sombras propias. Revisar-se, volver sobre sí. Descubrir tanto aquello que lastima, a una misma o a otros, y que merece ser transformado para colaborar con el mundo en que vivimos. Como así también lo maravilloso que habita en nuestro interior, acallado mayormente por las preocupaciones y urgencias diarias, o las penas antiguas a las que no hemos tocado aún con la luz de la conciencia.

Ficha técnica

Nombre: Amor Presente

Composición musical: Devra (Neuquén)

Letra: Germán Gorosito (Fernández Oro)

Producción Musical y Arreglos + bajo: Marcos Archetti (La Plata)

Piano: Benjamín Rampoldi (Olavarría)

Guitarra: Juan Pablo Ordoñez (Cipolletti)

Batería: Rafael Vieira (Brasil)

Grabación de Voces: Palillo Records (Plottier)

Mezcla y Mastering: Pablo Formica (Bs As)

Diseño de Tapa e Ilustración: Ciro González (Neuquén)