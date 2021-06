Te presentamos «Un Domingo Difícil», el primer EP de Brian y Camilo

"Cuando se elige mal aún sabiendo que había un mejor camino, por mucho que duela, ya no hay manera de cambiarlo. Ese error te persigue por siempre, la culpa se hace un festín en tu cabeza y donde podía nacer una flor ahora hay una cruz. Eso es ‘Un Domingo Difícil’.", asienten al unísono Brian y Camilo. El dúo se conformó en 2020.

Brian y Camilo confiesa que ‘Quiero Ser Parte De Tu Amor’ es un rock and roll up, tempo con una mirada optimista y sanadora sobre el drama que conlleva el tiempo.‘Mi Enemigo’ habla sobre la lucha personal que uno lleva contra sus propios demonios y también de cómo levantarse ante cada batalla perdida. “Si algo no anda bien, correr es demasiado tonto”.‘Ya sabes’ es una canción diurna, es el comienzo de un nuevo día que siempre trae otra oportunidad “Ya podés despertarte y empezar de nuevo ¿Por qué no lo haces? Ya pasó una vez”.

‘Confortable Invierno’ es una balada indie-folk con una letra que habla de la inevitable nostalgia de estar viviendo estos últimos años encerrados. “En mi casa muere un cuerpo que se abandonó”Y como cierre del EP, ‘A Todo Color’ es el desenlace de la historia. Esta canción, compuesta por ambos, revela las razones de por qué dos amigos necesitaban unirse para romper el cascarón de un mundo interior que, sin saberlo, compartían.'Este es el último empujón que necesitábamos para salir del domingo difícil', afirman Brian y Camilo.

Portada del EP de Brian y Camilo )Foto: Mulatas)

La última canción del ep está acompañada de un videoclip que refleja el mundo en común existente entre estos dos músicos. Lo grabaron en enero de 2021 en una casona de estilo victoriano de 1924 ubicada en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, y cuenta con la producción de Mulata Studio y dirección de Lucia Czernichowsky.

Ficha Técnica

Grabado en noviembre del 2020 en Estudio BuloMúsica

Letra: Camilo Petralia y Brian Agustin Figueroa

Productor musical: Federico PetroMezcla

Mastering: Nacho de la Riega

Edición: Federico Petro y Cherno Rojkin