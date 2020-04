Ante la imposibilidad de trabajar, 300 familias son asistidas en Maquinchao

“Tenemos un porcentaje importante de nuestros vecinos que hoy no tiene ningún ingreso porque no pueden salir a trabajar y no la está pasando bien. Son los jornaleros, los changarines, vecinos que limpian patios, que trabajan temporalmente en el campo, etc. y necesitan comer, calefaccionarse y tener lo indispensable” señaló la intendente de Maquinchao, Silvina Frías al referirse a la situación que afecta a la comunidad debido al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

La jefa comunal agregó que destacó la falta de industrias y grandes empresas en la localidad y aclaró que “hoy la única institución que da trabajo es el municipio. Pero tampoco podemos dar respuesta a la gran demanda de que tenemos”.

En este sentido, y ante la demanda de muchas familias vulnerables, a través de secretaria de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, que coordina Silvina Cayunao, se puso en marcha un programa de asistencia para 300 familias.

Periódicamente se les entrega leña, gas envasado, módulos alimentario, artículos de limpieza y medicamentos. Frías detalló que es una modalidad asistencial que se puso en marcha cuando Nación dispuso la cuarentena y que hasta el momento ha generado una erogación de los recursos genuinos del municipio de $ 500.000.

Si bien la ayuda esta centrada en aquellas personas o grupo familiar que no tiene ingreso, la jefa comunal añadió que también hemos se asiste a adultos mayores, jóvenes, madres solteras, que se encuentran afectadas con esta situación.