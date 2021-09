Antehuil y Tripailao pidieron que se «haga justicia» por el homicidio de Emilio García

"Qué se haga justicia" fue el pedido compartido por José Antehuil, víctima de intento de homicidio agravado; y por Sandra Tripailao, la viuda de Emilio García; en el reinicio del debate del juicio por jurados que se realiza en Viedma contra Víctor y César Massetta.

Antehuil es el único testigo directo de los hechos que terminaron con la vida de García en cercanías de Playas Doradas en junio del año pasado.

Durante su declaración brindó detalles de los sucedido en el camino vecinal donde García discutió con los Massetta por la sustracción de la llave de una camioneta de su propiedad.

Enfatizó que fue García quien propuso ir hasta el puesto policial de Playas Doradas para aclarar la situación y en ese momento, con todos los protagonistas fuera de los vehículos, identificó a Víctor Massetta como el primer tirador y "el primer disparo fue contra Emilio" después "los dos le tiraron cuando estaba en el piso", al tiempo que negó "cualquier forcejeo" entre su acompañante y los imputados.

Contó que "empezaron a disparar contra mí y tuve que correr" y "me fuí hasta Playas al destacamento, no me tomaron la declaración enseguida, me volví a la casa y tuve que ir de nuevo cuando me citaron, me tomaron declaración y después me llevaron a Sierra Grande".

Negó que García disparara en ese momento, aunque reconoció que "tenía un arma" pero que "nunca la ví" y, ante la pregunta del defensor Damián Torres explicó que su interés es que "se haga justicia".

Luego Tripailao, pareja de García desde 2007 y madre de Thiago de 12 años, contó detalles del trabajo de la víctima y pidió "que se haga justicia, esto no puede quedar así, si sigo de pie es por mí nene, hace un mes perdía mi mamá y sigo de pie y por eso espero una respuesta favorable para seguir de pie".

Tripailao quebrada por el dolor fue contudente y sostuvo que "a Thiago le arruinaron la vida, desde que pasó esto vive encerrado y el año pasado no asistió casi a la escuela" y contó que "eran muy unidos, salían a andar en motos, hacían deportes juntos".