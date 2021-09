Arabela Carreras sobre la crisis institucional: «Hay preocupación y nos pusimos a disposición»

"Como gobernadores del país tenemos que fortalecer la institucionalidad. Nuestro rol tiene que ver con esto", se limitó a decir la gobernadora Arabela Carreras respecto a la crisis institucional en Argentina, a partir de los resultados de las elecciones primarias.

En su última visita a Bariloche este viernes, Carreras hizo declaraciones durante una recorrida por la obra del polideportivo del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB).

Cuando se le consultó si habían tenido alguna comunicación con las autoridades nacionales, se limitó a decir: "Las conversaciones con los funcionarios nacionales están dirigidas a ponernos a disposición, a garantizar la institucionalidad. Esperamos que el espacio de gobierno pueda ordenar sus debates y dar continuidad".

Carreras volvió a cuestionar las PASO y consideró que "una sola elección sería suficiente". "No le vemos un rol constructivo en lo electoral. Las fuerzas políticas deben debatir sus definiciones partidarias hacia adentro y luego, definir un nuevo escenario. Este período de incertidumbre tan largo, de dos meses, no favorece la gestión. No favorece la continuidad en los gobiernos", dijo.

Descartó una comunicación del gobierno nacional hacia los gobernadores pero admitió que "hemos tenido diálogo. Hay preocupación y nos pusimos a disposición".

También resaltó su último viaje a Buenos Aires, donde se definió "una agenda de obras para provincia". "Seguimos teniendo interlocutores", advirtió Carreras y recordó: "Está el acuerdo para la terminal de Bariloche y Las Grutas y, hay un compromiso para avanzar con terminal de Viedma. Son anticipos de fondos. También hay un aporte de la Secretaría de Energía que permitirá a la CEB no subir tarifa eléctrica durante un año. Los usuarios no sufrirán un incremento tarifario en momento muy sensible".