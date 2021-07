Araceli González es la gran apuesta de Masterchef Celebrity tercera edición

En el mayor de los secretos se sigue trabajando puertas adentro de quiénes podrían ser los próximos integrantes de Masterchef Celebrity 3. Si bien se dieron a conocer muchos nombres el que suena con más fuerza que nunca es el de Araceli González.

No es la primera vez que la actriz está al tope de la lista de la producción que en sus dos temporadas anteriores fue el gran éxito de Telefe. De hecho se lo ofrecieron en ambos ciclos pero Araceli no dio el "ok".

En el mes de marzo Araceli fue una de las invitadas sorpresas en el programa y todos quedaron encantados con su presencia. “Hay que ser muy valiente para estar acá”, dijo en ese momento la actriz siempre con su hermosa sonrisa a flor de piel.

De acuerdo a los nombres que se fueron filtrando, los participantes que podrían integrar MasterChef Celebrity 3 serían la modelo y conductora Jésica Cirio y el periodista Mauro Szeta, la modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez, los actores Rodolfo Ranni y Rodrigo Noya, el influencer Santi Maratea y el cantante de cumbia Román El Original, Eugenia Tobal, Migue Granados y el Cabezón Oscar Ruggeri.

También se baraja la posibilidad de llamar a Charlotte Caniggia a pesar de los problemas que tuvieron con su hermano Alex y ya se sabe de las intenciones de contar con Wanda Nara para el ciclo, algo que pareciera que sigue en curso de negociación.

Falta mucho aún para que la maquinaria de Masterchef se ponga en funcionamiento. Ya que después de La Voz, Telefe pondría al aire Bake Off y el ciclo conducido por Santiago Del Moro sería la carta fuerte para el 2022 y por supuesto la idea es contar con grandes figuras y todos los números estarían puestos en Araceli González.

Fuente: Primicias Ya