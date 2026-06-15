Privatización de Belgrano Cargas: Grupo México y Wabtec se alían para competir por la empresa estatal

A días de que se publique la licitación por Belgrano Cargas y Logística de manera formal, trascendió que Grupo México Transportes (GMXT) llegó a un acuerdo con la firma estadounidense Wabtec para competir en conjunto por la empresa estatal que opera las tres mayores líneas de trenes de mercancías del país.

De esta manera, ambas firmas extranjeras sellaron una alianza para participar del proceso de privatización de Belgrano Cargas, en el marco de la agenda que lleva adelante el gobierno nacional para transferir empresas estatales a manos privadas, según indicó el medio Reuters.

GMXT es uno de los mayores operadores ferroviarios de carga del continente, y forma parte del conglomerado mexicano Grupo México. Su propuesta consiste en una inversión de 3.000 millones de dólares. Por su parte, Wabtec es uno de los principales proveedores mundiales de locomotoras y tecnología ferroviaria, y cuenta con operaciones en más de 50 países.

Entre las demás compañías que demostraron su interés en licitar por la compañía se encuentran la minera Rio Tinto y un consorcio agrícola formado por Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company, Asociación de Cooperativas Argentinas y Aceitera General Deheza.

El plan de privatización de la compañía estatal está contemplado dentro del Decreto 67/2025, que establece un proceso de desintegración vertical y acceso abierto de la empresa. El objetivo de la medida según Nación es mejorar el servicio de transporte de mercancías como granos desde el norte y oeste del país hacia los principales puertos de exportación de la región de Rosario.

El proceso abre la posibilidad de que operadores privados asuman distintas unidades de negocio de Belgrano Cargas. Según el esquema previsto, las vías férreas, talleres e inmuebles serán otorgados mediante concesiones adjudicadas por licitación pública bajo el régimen de obra pública, mientras que las locomotoras y vagones serán transferido con remate público.

Desde el Gobierno señalaron que los recursos obtenidos por estas operaciones conformarán un fondo destinado a una inversión extraordinaria para la renovación de vías y la mejora de la infraestructura en los corredores con mayor nivel de demanda.

Asimismo, se indicó que las inversiones se concentrarán únicamente en los tramos que formen parte del proceso de privatización. En cambio, los cerca de 18.000 kilómetros de vías actualmente inactivas no serán objeto de obras inmediatas y su eventual recuperación quedará supeditada a la existencia de demanda y a su viabilidad económica futura.

La importancia de la medida radica en que Belgrano Cargas opera las líneas Urquiza, Belgrano y San Martín, que en conjunto transportan unos 7,5 millones de toneladas de productos agrícolas al año, de los cuales el 60% son productos agrícolas y derivados.

Sin embargo, el interés también está vinculado con el desarrollo de Vaca Muerta, ya que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera demanda el desarrollo de infraestructura para el transporte.

Según Infobae, el futuro llamado a licitación reviste un atractivo en el ambiente petrolero, ya que se estima que el ámbito privado estaría dispuesto a favorecer los servicios hasta la estación de Contraalmirante Martín Guerrico, a unos kilómetros de General Roca.