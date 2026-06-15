Mundial 2026: Bélgica reaccionó a tiempo y empató 1-1 con Egipto por el grupo G

En el debut de ambos en esta Copa del Mundo 2026, Egipto y Bélgica igualaron 1-1 en el Lumen Field de Seattle.

El gol del conjunto africano llegó a los 19 minutos del primer tiempo. Mohamed Salah descargó para Emam Ashour, que recibió a metros del área y sacó un potente remate para poner el 1-0. Thibaut Courtois se estiró, pero no logró evitar el gol.

EGIPTO ROMPIÓ EL ARCO DE BÉLGICA PARA ABRIR EL MARCADOR



Emam Ashour remató con potencia para poner el 1-0 para los Faraones.



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Los belgas controlaron la posesión durante gran parte de la primera mitad, aunque les faltó profundidad en los últimos metros. En cambio, los Faraones se mostraron sólidos en defensa, apostaron al bloque bajo y encontraron espacios para lastimar de contra.

A los 7 minutos del complemento, Kevin De Bruyne casi iguala el partido. Se hizo cargo de un tiro libre y su remate se estrelló contra el palo derecho del arquero Mostafa Shobeir Oufa.

Tan solo tres minutos después, Egipto tuvo el segundo. Tras un cabezazo de Salah, Courtois la desvió hacia el costado y la pelota le quedó servida a Ashour, aunque su disparo se fue muy desviado hacia el lateral.

A los 20 minutos, Youri Tielemans metió un pelotazo largo para Thomas Meunier, que envió el centro y provocó el gol en contra de Mohamed Hany. Romelu Lukaku, que había ingresado apenas 20 segundos antes, festejó el empate como propio, aunque fue el defensor egipcio quien terminó desviando la pelota para el 1-1. final

LLEGÓ EL EMPATE DE BÉLGICA



Romelu Lukaku entró y en la primera que tuvo forzó el error de Mohamed Hany, que convirtió en contra el 1-1.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gEyySV7FrP — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

A pocos minutos del final, Tielemans mandó un gran centro desde la derecha y Brandon Mechele conectó de cabeza. Sin embargo, Shobeir Oufas se revolvó sobre su izquierda y evitó el gol con una notable atajada que puede ser muy importante para el futuro de los Faraones en el certamen.

De todas formas, los africanos se lamentarán las chances desperdiciadas de contragolpe para liquidar el encuentro, aunque este punto los deja bien posicionados de cara a lo que viene. Se trató del primer encuentro del grupo G, que se completará este lunes por la noche cuando Irán y Nueva Zelanda se enfrenten desde las 22 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.