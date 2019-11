Argentina, con el regreso de Messi, juega el clásico ante Brasil

Con el regreso de su capitán Lionel Messi tras cumplir con la suspensión impuesta por la Conmebol y la presencia de Marcos Acuña, Argentina jugará hoy ante Brasil, en uno de los clásicos mas relevantes del fútbol mundial, esta vez formando parte de la denominada fecha FIFA.

El partido se jugará en el King Saud University Stadium, desde las 14 de la Argentina, con el arbitraje del neozelandés Matthew Conger.

El regreso de Messi acapara toda la atención, luego de cumplir los tres meses de suspensión impuesto por la Conmebol.

No obstante, el clásico en tierra árabe no será completo ya que Neymar no jugará debido a que se desgarró el pasado 13 de octubre en el cotejo que Brasil empato 1 a 1 ante Nigeria.

El ciclo de Lionel Scaloni, con 19 encuentros (11 ganados, cuatro empatados y cuatro perdidos) cuenta con dos antecedentes ante Brasil, en ambos con derrota.

Argentina afrontará este compromiso con el regreso de Sergio Agüero. La posibilidad de jugar con el tridente Messi-Agüero-Lautaro Martínez es otro seductor motivo para aguardar con expectativa el cotejo ante los pentacampeones, en una formación que agrega a mediocampistas con llegada como Rodrigo De Paul, Lucas Ocampo y un todo terreno como Marcos Acuña.

En cuanto a la zaga, Scaloni parece convencido de que Nicolás Otamendi-German Pezzela es la dupla titular, aunque sigue apostando a un zaguero como el ex Estudiantes Juan Foyth para jugar de 4.

En el arco tendrá una gran chance Esteban Andrada: el xeneize jugará su segundo partido como titular tras haber debutado el 10 de setiembre pasado en el triunfo 4-0 ante México.

Probables formaciones

Argentina: Estéban Andrada; Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesus, Philippe Coutinho y Rodrygo; Roberto Firmino. DT: Tite

Cancha: King Saud University Stadium, de Riad.

Árbitro: Matthew Conger (Nueva Zelanda).

Hora: 14 de Argentina.

TV: TyC Sports.