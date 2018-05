Peña, en exclusiva con “Río Negro”: vetaron la ley de tarifas “porque va en contra del federalismo”

A pesar de la derrota en el Congreso, Marcos Peña confía en que Cambiemos “está más fuerte que nunca” y que va a ganar las elecciones del año próximo. “Estamos convencidos de representar a la mayoría. Y se va a expresar el año que viene”. Si, como dijo recientemente el presidente, el exceso de optimismo fue una de las debilidades del gobierno en estos más dos años de gestión, aún tiene mucho camino para recorrer.

Peña habló con “Río Negro” después del veto del presidente Macri a la ley de “emergencia energética”. Reiteró que se trataba de un proyecto “irresponsable”, que muchos opositores reconocían como “indefendible”. Dijo que el gobierno evalúa algún mecanismo para “amortiguar” el impacto de la suba del dólar en las próximas boletas, aunque no dio precisiones. “El foco hoy está puesto en llegar al equilibrio fiscal más rápido”, admitió.

- Miguel Pichetto dijo que el veto es un fracaso del sistema. ¿Lo es también para el gobierno?

- Lo que pasó yo lo tomaría como una recaida, más que otra cosa. Sectores que cada tanto han actuado con responsabilidad cada tanto tienen una recaída. Ahora hacen una ley que es irresponsable por donde se lo mire ...

- ¿Usted quiere decir que están enfermos?

- No diría una enfermedad ... La Argentina ha tenido una tendencia a disociar la realidad de discurso que nos ha llevado a destruir la matriz energética, quedarnos sin reservas, todas las cosas que ya sabemos que nos tocó recibir en diciembre de 2015. La verdad es que la Argentina va a salir en la medida que sigamos mirando hacia el futuro y ordenando lo que hay que ordenar y apostemos a decir la verdad.

- ¿Por qué fracasó la negociación con el peronismo?

- Hubo una voluntad articulada de tratar de sacar esta ley que muchos en privado reconocían que era indefendible. De hecho, uno no escucha a ningún legislador defendiendo una ley que propone un gasto de más de cien mil millones de pesos y no dice de dónde salen los fondos. Ellos mismos dicen que querían dar una señal política, pero a costa de una gran irresponsabilidad. Nosotros queremos mirar hacia adelante: en la misma sesión se votaron las tres leyes de simplificación del DNU, el trasplante de órganos ... No podemos parar ni un segundo en el camino de normalizar la Argentina y crecer y de convocar a todos los sectores que quieran a ser parte del cambio.

- ¿Este desenlace es un obstáculo para las próximas negociaciones? El gobierno tiene por delante una agenda que precisa una vía de diálogo abierta en el Congreso...

- El diálogo para nosotros no es una opción, es una convicción. Vetamos esta ley porque va en contra del federalismo, de la Constitución, el Presupuesto. No hay que perder la calma ni ceder en la decisión de decir la verdad. No mentir es una parte fundamental del cambio que propusimos.

- ¿Se puede seguir pensando en un “gran acuerdo nacional”, con este antecedente?

- Sí, por supuesto. Porque vamos a tener que acordar un presupuesto que hay que respetar, y no que se vulnere a los pocos meses, ir hacia el equilibrio fiscal. La Argentina sale adelante entre todos juntos.

- ¿Coincide con los análisis que dicen que la cuestión tarifas anticipa el calendario electoral?

- Los análisis a veces exageran en el dramatismo y el tremendismo... Desde hace dos años la Argentina ha vivido varios puntos de inflexión y de quiebre, donde se une el peronismo... Lo que hay es una tensión entre quienes quieren cambiar y quienes no quieren hacerlo, quienes están más cómodos con una Argentina menos transparente, más corporativa, menos institucionalizada. Nuestro trabajo es representar a todos esos argentinos que quieren salir adelante. Como se expresó en las elecciones de año pasado y se expresará el año que viene, estamos convencidos de representar a la mayoría.

- Independientemente del veto, ¿el gobierno está pensando en llevar algún tipo de alivio al impacto en las tarifas? Acompañó un proyecto en minoría en el que estaba dispuesto a bajar Ia carga impositiva en las boletas. Pero ahora el usuario no tiene nada...

- Tenemos que ser muy responsables en el escenario en el que estamos y en llegar al equilibrio fiscal más rápido. Vamos a hacer todo lo posible para aliviar todo lo que se pueda, pero no mintiéndole a la gente. El mayor alivio hoy se puede construir con la reducción del consumo. Cualquier idea que presupone que podemos gastar lo que no tenemos termina siendo una mentira.

- El proyecto que consideraba la baja del IVA contemplaba un costo fiscal de 26 mil millones de pesos. ¿Estarían dispuestos a resignar la parte que corresponde a la Nación?

- Hoy por hoy nuestro foco está puesto hacia adelante. Primero en el marco general del acuerdo con el FMI y después en hacer un Presupuesto que va a significar un esfuerzo grande que tenemos que hacer todos.

- Va a haber un impacto en las tarifas del traslado a precios de la suba del dólar y de la inflación. Con lo que las tarifas van a ser más caras de lo que son en este momento. ¿Tienen previsto seguir con el cronograma de subas?

- Ya están previstas. Pero estamos trabajando en el Ministerio de Energía para amortiguar todo lo que se pueda esos impactos, como en el caso que hemos planteado de las cuotas. No es un capricho. La Energía es un mercado que tiene que ver con la importación, no está a tiro de decreto.

- ¿Cómo queda Cambiemos después de este episodio traumático, que ha hecho visible fuertes diferencias internas?

- Hay una fortaleza muy grande en Cambiemos en torno de hacia dónde vamos y qué representamos. Y sobre el esfuerzo enorme que tenemos que hacer para lograrlo. Creo que estamos más unidos que nunca y estamos convencidos del futuro de Cambiemos no sólo a nivel nacional, sino también en provincias como Río Negro en que vamos a seguir creciendo. Representamos la única alternativa consistente y sólida de valores de cambio en la Argentina.