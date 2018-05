Peña ratificó que no será enviado al Congreso el acuerdo con el FMI

En su tercer informe de gestión del año, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, defendió ayer en Diputados la decisión del gobierno de pedir ayuda al FMI y confirmó que el acuerdo no pasará por el Congreso para ser analizado. En una jornada con más discursos que preguntas, el jefe de ministros recibió duras críticas de la oposición al modelo económico del gobierno, la inflación, el dólar y la “represión” a sindicalistas del subte, pero evitó demasiada confrontación y llamó a un consenso para discutir el Presupuesto 2019 que tendrá mayor ajuste fiscal: planteó la necesidad de avanzar con el esquema de inversión Público-Privada, para no desfinanciar la obra pública, y conseguir mayor transparencia y eficiencia en el gasto social.

“No había otras oportunidades que el FMI. El prestamista de última instancia diseñado por el sistema multilateral es el Fondo. El BID, el Banco Mundial, financian obras de desarrollo y trabajamos muy bien con ellos. Pero no ocupan el lugar del Fondo como prestamista de última instancia”, dijo Peña y ratificó que las “condiciones” se limitarán al acuerdo de un sendero hacia el equilibrio fiscal, pero que el plan lo definirá Argentina. En ese sentido pidió no ser “demagogos” y, reclamó “consensos en materia de subsidios y tarifas”. Respecto al acuerdo con el FMI, fue tajante: “La ley es clara, no está previsto que tenga que ir al Congreso”, dijo.

Ya había pasado el momento más caliente : Axel Kicillof y Leopoldo Moreau habían exigido que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso. Para Kicillof la de la semana pasada “fue la corrida peor manejada de toda la historia” y pronosticó graves efectos inflacionarios. Moreau, sobre el mismo tema, definió al ministro de Finanzas, Luis Caputo, como “el Bobo de Wallstreet”.

El titular del bloque, Agustín Rossi reclamó al final la renuncia del vicejefe de gabinete Mario Quintana por “conflicto de intereses” con la empresa Farmacity, a raíz de una denuncia periodística.