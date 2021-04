Armados y disfrazados de policías simulan un allanamiento, y desvalijan la casa de su víctima

El asalto duró apenas unos minutos. La víctima ni siquiera se alcanzó a dar cuenta de lo que sucedió cuando los delincuentes abandonaron la propiedad con varias de sus pertenencias en medio de un torbellino de gritos, amenazas y corridas. Esto fue lo que sucedió anoche en jurisdicción de la Comisaría Tercera, de Roca, cuando un grupo de asaltantes ingresó de manera violenta a una vivienda y tras reducir a su víctima, escapó con dinero en efectivo, una moto y un televisor.

El violento hecho ocurrió en calle Alsina al 2300, a pocos metros de la intersección con calle Misiones. Apenas habían pasado 20 minutos de la medianoche cuando el propietario de la vivienda -de 68 años- escuchó un grito en la puerta de su casa: "Policía de Río Negro. Allanamiento..."

Cuando el sujeto terminó la frase inmediatamente sobrevino un golpe en la puerta y el ingreso de cinco violentos delincuentes que comenzaron a lanzar gritos y amenazas. Llevaban armas de puño, portaban chalecos antibala e incluso algunos de ellos tenía los gorros que habitualmente utilizan los efectivos de la rionegrina.

Así se llevaron una motocicleta 200 c.c., un televisor de 42 pulgadas y más de 6.000 pesos en efectivo que el vecino guardaba en su casa.

Y así como entraron emprendieron la fuga a bordo de dos vehículos, según explicaron fuentes de la policía que anoche intervinieron en la investigación del caso.

La nueva modalidad de asalto no dejó de llamar la atención de los investigadores no sólo por los chalecos y trajes de la rionegrina, sino también por el nivel de violencia y las armas. "No se había visto hasta el momento este tipo de atraco", dijo uno de los investigadores.