Armani, Fillol y una extraña acusación

En River la polémica no es cosa de todos los días. Por eso sorprendió Ubaldo Matildo Fillol, para muchos el mejor arquero de la historia del fútbol argentino, y sus declaraciones sobre Franco Armani, actual guardameta riverplatense.

Las afirmaciones fueron realizadas al programa ''Acá Hay Buen Fútbol'', de radio La Red. El campeón del mundo en Argentina 78' fue consultado sobre el actual arquero de la selección nacional. Fillol es referencia ineludible en el puesto y además es muy querido en el ambiente.

''El año pasado le mandé mensajes y no me los contestó nunca. Sólo le escribí para pedirle una camiseta y poder sortearla en una entidad benéfica. En mi vida no hay espacio para el rencor, por eso no tendría problemas en hablar con él'', manifestó.

Además, el ex arquero de Racing y River mencionó a la pasada los errores contra Independiente y Palmeiras de la temporada pasada que le costaron al Millo quedarse sin chances en el torneo local y la Copa Libertadores.

Por su parte, el representante de Armani, Martín Araoz, declaró: ''Algo raro pasó, quizás el número no era el correcto. Plena disposición de Franco y mía". Según se supo, Araoz habló con Fillol para aclarar el tema y Armani lo haría en estas horas. "Raro porque el Pato es uno de los ídolos de chico de Franco y su madre", aclaro el representante por twitter.

