Una cita en el cielo
Alejandro De Muro, DNI: 5.081.245
Múñiz, Buenos Aires
Te propongo encontrarnos en tu espacio interestelar. Más precisamente en el bar “Galáctico”, sito en Júpiter esquina Venus. A una hora imposible de acordar porque, en tu ámbito, presumo, la noción de tiempo no debe existir. Sólo sé que prevalecerá mi voluntad de llegar. Y en tu caso, seguramente también, el afán por corresponderla. Compartiremos el anhelo de que un diluvio pertinaz se abata sobre nosotros y nos obligue a guarecernos bajo el alero protector de un desmesurado abrazo.
Será fácil reconocerme. Viajaré en un ave dorada, extenuada por volar hasta tu infinito firmamento. Antes, frente a un espejo confidente, me vestiré con sonrisas olvidadas. Llenaré las alforjas con mis más seductoras propuestas. Buscaré tus manos, empeñado en prodigarles caricias nuevas.
Te diré que aún conservo tu reloj. Ese que me resultaba intrascendente porque poseía, como tantos, un cuadrante sofocado por un vidrio, salpicado de números y surcado por incansables manecillas. Hoy, para mi sorpresa, desgrana infinitas voces en pos de justificar tu partida. Lo siento culpable del tiempo que no supo ahorrar y del dolor que contribuyó a precipitar.
Pero no es momento para recriminaciones. Se impone aludir a tu adiós y a mi vida incompleta. Te negarás a volver por compromisos contraídos en tu nuevo cielo. Un torbellino de besos pondrá fin al encuentro. Compás de espera hasta el día en que, por mandato de un destino aún incierto, nuestros cuerpos definitivamente se estrechen.
