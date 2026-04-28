ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Justicia

Golpeó a su hermano con una llave francesa en Bariloche y le provocó lesiones graves: terminó imputado

La Justicia de Bariloche imputó a un hombre acusado de agredir a su hermano con una llave francesa dentro de una vivienda. La víctima sufrió lesiones graves en la cabeza y el rostro. Dictaron medidas de restricción de acercamiento.

Redacción

Por Redacción

La investigación continuará durante cuatro meses para determinar la responsabilidad del acusado en el ataque.

La investigación continuará durante cuatro meses para determinar la responsabilidad del acusado en el ataque.

Un hombre fue imputado ayer en Bariloche por haber atacado a su hermano dentro de una vivienda y provocarle lesiones graves al golpearlo con una herramienta metálica. El episodio ocurrió el sábado por la tarde y quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Según la acusación, el hecho se produjo entre las 17 y las 18 en medio de una discusión vinculada a conflictos previos de convivencia entre ambos.

Cómo fue la agresión

De acuerdo con la fiscalía, el imputado comenzó la agresión con golpes de puño en el rostro, que hicieron caer a la víctima al piso. Luego se dirigió a otra habitación y regresó con una llave francesa metálica.

Con esa herramienta, le habría aplicado varios golpes en la cabeza y en la cara. Una familiar que estaba en el lugar alertó a los servicios de emergencia para asistir al herido.

La acusación fue respaldada con la denuncia inicial, el acta policial, certificados médicos, el secuestro del elemento presuntamente utilizado y testimonios incorporados al expediente.

La decisión judicial

Durante la audiencia, el acusado dio su versión y sostuvo que se trató de un episodio de violencia mutua originado por una situación familiar anterior.

La Defensa Pública no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo solicitado por la fiscalía.

Finalmente, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de lesiones graves y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Además, ordenó la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la víctima durante ese mismo período.


Temas

Bariloche

lesiones graves

Río Negro

Un hombre fue imputado ayer en Bariloche por haber atacado a su hermano dentro de una vivienda y provocarle lesiones graves al golpearlo con una herramienta metálica. El episodio ocurrió el sábado por la tarde y quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Según la acusación, el hecho se produjo entre las 17 y las 18 en medio de una discusión vinculada a conflictos previos de convivencia entre ambos.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén