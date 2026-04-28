Golpeó a su hermano con una llave francesa en Bariloche y le provocó lesiones graves: terminó imputado

La investigación continuará durante cuatro meses para determinar la responsabilidad del acusado en el ataque.

Un hombre fue imputado ayer en Bariloche por haber atacado a su hermano dentro de una vivienda y provocarle lesiones graves al golpearlo con una herramienta metálica. El episodio ocurrió el sábado por la tarde y quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. Según la acusación, el hecho se produjo entre las 17 y las 18 en medio de una discusión vinculada a conflictos previos de convivencia entre ambos.

Cómo fue la agresión

De acuerdo con la fiscalía, el imputado comenzó la agresión con golpes de puño en el rostro, que hicieron caer a la víctima al piso. Luego se dirigió a otra habitación y regresó con una llave francesa metálica.

Con esa herramienta, le habría aplicado varios golpes en la cabeza y en la cara. Una familiar que estaba en el lugar alertó a los servicios de emergencia para asistir al herido.

La acusación fue respaldada con la denuncia inicial, el acta policial, certificados médicos, el secuestro del elemento presuntamente utilizado y testimonios incorporados al expediente.

La decisión judicial

Durante la audiencia, el acusado dio su versión y sostuvo que se trató de un episodio de violencia mutua originado por una situación familiar anterior.

La Defensa Pública no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo solicitado por la fiscalía.

Finalmente, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de lesiones graves y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Además, ordenó la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la víctima durante ese mismo período.