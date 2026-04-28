Río Negro profesionaliza la lucha contra incendios con una tecnicatura inédita en el país

«No hay otra formación para el brigadista forestal en el país como la que ofrece Río Negro. San Luis propone la Gestión en Incendios Forestales; nosotros apuntamos al combatiente«. Las autoridades del Servicio Provincial de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (Splif) decidieron profesionalizar la tarea de los brigadistas, a través de una Tecnicatura Superior en Análisis de Incendios Forestales.

Sucede que el escenario de los incendios forestales durante la temporada estival es cada vez más complejo con episodios más graves, prolongados y un comportamiento del fuego que desconcierta a los especialistas.

La necesidad fue detectada y el año pasado, Sandra Oyarzo Santana, responsable de Gestión de Recursos Humanos, junto a Lihuén Castillo, se pusieron al hombro la elaboración del proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Educación de Río Negro a principios de 2026. Así, el Splif, junto con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), lanzó esta nueva carrera destinada al personal del organismo en toda la provincia.

«Todas las mañanas, durante los entrenamientos, los combatientes me cuentan anécdotas de las temporadas. O por ejemplo cómo se han salvado de quemarse gracias a la figura del ‘observador’. Sucede que dentro de una brigada forestal, siempre hay una persona que se corre a un lugar seguro y apartado y desde allí, vigila al equipo en relación al incendio y a la vía de escape«, contó esta profesora de educación física y entrenadora de los combatientes del Splif desde hace 14 años.

Tres años de formación. Foto: gentileza

Señaló que, a medida que pasan los años, muchos brigadistas «van saliendo de la línea de combate y pensamos en la necesidad de hacer algo con esa experiencia tan valiosa. Saben hacer muchísimas cosas, pero no tiene nombre lo que hacen. La tecnicatura pone en valor la experiencia que tienen«. En este sentido, advirtió que ser combatiente no implica solo «apagar el fuego»: «Desde el trabajo con herramientas, con motobombas en terrenos complejos con un calor extremo. Un trabajo exigente de alto rendimiento«.

Oyarzo Santana recordó que los combatientes tienen una formación previa ya que realizan cursos todos los años de meteorología aplicada, entorno de fuego, cartografía y sistemas de comandos, entre otros ejes. «Tienen una formación enorme detrás que los lleva a estar seguros cuando combaten el fuego. Uno de los lemas es que dándoles formación minimizamos el riesgo de vida. Preservamos su integridad física«, dijo.

La tecnicatura que se lanzó el 6 de abril pasado cuenta con docentes del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el Splif, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros. Dura tres años y ofrece un título habilitante.

Entre otras materias, se dicta «Psicología de la Emergencia». «Los brigadistas transitan situaciones complicadas en terreno que, por lo general, no se subsanan, no se charlan. La acumulación de experiencias traumáticas y de estrés conlleva a un daño que hay que abordar. Ellos son quienes van al fuego y hay que cuidarlos», subrayó Oyarzo Santana.

También se dicta inglés técnico ya que se realizan convenios con otros países para que los combatientes conozcan otras realidades.

«Hoy la tecnicatura está cerrada a los combatientes activos del Splif, pero es voluntaria. La idea es que, a futuro, todos los brigadistas la lleven adelante y también que tenga un reconocimiento salarial», manifestó.

Hoy el Splif cuenta con 300 trabajadores en Río Negro, de los cuales 250 son brigadistas. Esta nueva formación educativa arrancó con 95 inscriptos. «Las clases continúan hasta diciembre. Se trata de abordar una situación cada vez más compleja. Los incendios ya no son los mismos en esta zona y por lo tanto, se requiere de otra formación«, concluyó.

Cuál es el perfil del egresado

-La tecnicatura está orientada a formar técnicos con conocimientos científicos y operativos para intervenir en todas las etapas del manejo del fuego: desde la prevención y detección hasta el combate y la recuperación de áreas afectadas.

-El plan de estudios incluye contenidos de meteorología, ecología del fuego, sistemas de información geográfica, topografía, gestión del riesgo, logística y comunicación, junto con prácticas profesionalizantes desde el inicio, fortaleciendo el vínculo entre la formación y el trabajo en territorio.

-El perfil del egresado contempla la capacidad de analizar el comportamiento de los incendios, interpretar variables meteorológicas y territoriales, y aportar a la toma de decisiones en situaciones críticas, priorizando la seguridad de las brigadas en terreno.