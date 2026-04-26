«Adiós a la cerámica vieja»: el truco para renovar el piso de la cocina sin obra y en un día

La instalación de pisos vinílicos tipo "click" es una de las opciones más elegidas por su rapidez y porque no requiere pegamentos ni albañiles. (Imagen creada con IA)

La cocina es el corazón de la casa, pero también el lugar que más rápido delata el paso del tiempo. Si tus cerámicos están saltados o el diseño quedó anclado en los 90, no necesitás contratar un albañil ni convivir con el polvillo durante semanas. Hoy, la tendencia «over-the-floor» (poner un piso sobre otro) manda en la arquitectura de interiores.

Acá te presentamos las mejores alternativas para transformar tu cocina en un fin de semana, aptas para propietarios y también para inquilinos que buscan un cambio reversible.

Renueva tu cocina sin complicaciones: transforma el piso en un solo día

Es la opción estrella por su relación costo-beneficio. Se divide en dos grandes familias que podés colocar vos mismo:

Vinilo Adhesivo: son láminas delgadas que se pegan directamente. Vienen en rollos o baldosas con diseños que imitan mármol, madera o baldosas calcáreas. Tip clave: Comprá siempre los que tienen protección UV y son resistentes al agua.

son láminas delgadas que se pegan directamente. Vienen en rollos o baldosas con diseños que imitan mármol, madera o baldosas calcáreas. Comprá siempre los que tienen protección UV y son resistentes al agua. Piso Vinílico Click: son tablas rígidas que se encastran entre sí. No usan pegamento, por lo que si te mudás, podés desarmarlo y llevártelo. Es sumamente resistente a los rayones y golpes.

Microcemento: la estética industrial sin juntas

Si buscás un look moderno y minimalista, el microcemento es el rey. Es un revestimiento de apenas 2 a 3 milímetros de espesor que se aplica sobre el piso viejo (incluso sobre azulejos).

Ventaja: al no tener juntas, es mucho más higiénico y fácil de limpiar.

al no tener juntas, es mucho más higiénico y fácil de limpiar. A tener en cuenta: requiere mano de obra especializada para que no se agriete y un buen sellado final para evitar manchas de grasa.

¿No hay presupuesto para materiales nuevos? La pintura epóxica o para suelos es tu aliada. Podés cambiar radicalmente el color de tu cocina por una fracción de lo que cuesta cualquier otro material.