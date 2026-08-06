Así es el exclusivo hotel de montaña de Pamela David y Daniel Vila donde la arquitectura se integra al paisaje

A solo 15 kilómetros de la ciudad de Mendoza, Puesto del Indio propone una nueva forma de habitar la montaña. El complejo combina arquitectura contemporánea, materiales nobles, energía solar y vistas privilegiadas de la cordillera en un proyecto que busca integrarse al entorno natural.

En plena montaña mendocina, donde hace décadas sólo había un antiguo puesto rodeado de cerros, nació uno de los desarrollos turísticos más ambiciosos de la provincia. Puesto del Indio, impulsado por la familia Vila, apuesta por una arquitectura que dialoga con el paisaje y prioriza la sustentabilidad sin resignar confort.

Lejos de la idea de un hotel tradicional, el complejo fue concebido como un refugio de montaña donde el diseño contemporáneo se funde con la geografía del piedemonte mendocino, ofreciendo una experiencia en la que la naturaleza es la verdadera protagonista.

Una arquitectura que se adapta al paisaje

Ubicado en El Challao, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad de Mendoza, el proyecto ocupa aproximadamente 12 hectáreas y evita imponerse sobre el terreno. En cambio, busca integrarse a la topografía natural mediante construcciones de baja altura, amplias visuales y espacios abiertos que permiten disfrutar de la cordillera y de la ciudad desde prácticamente cualquier punto del complejo.

La propuesta incluye un hotel con 12 habitaciones, un lodge con 15 suites, un restaurante de autor, espacios para eventos, un almacén de productos regionales, spa y sectores recreativos distribuidos entre los cerros.

Uno de los aspectos más destacados es la relación permanente entre interior y exterior. Grandes ventanales, terrazas y recorridos peatonales fueron pensados para que la arquitectura acompañe el paisaje en lugar de competir con él.

Materiales nobles y diseño contemporáneo

El proyecto combina líneas modernas con materiales que remiten a la identidad de la región. Piedra, madera y tonos naturales predominan en una propuesta que privilegia la calidez y busca integrarse visualmente con el entorno árido del piedemonte mendocino.

Los espacios comunes fueron diseñados para aprovechar las vistas panorámicas, mientras que las suites priorizan la privacidad sin perder la conexión con el paisaje.

Según explicó Barbarita Vila, hija de Daniel Vila, quien hoy lidera el emprendimiento, el objetivo fue transformar un lugar cargado de historia familiar en un destino donde «la arquitectura dialoga con el paisaje» y la experiencia esté marcada por el contacto con la naturaleza.

La sustentabilidad como eje del proyecto

Uno de los pilares del desarrollo fue reducir el impacto ambiental de la construcción.

Entre las principales medidas adoptadas se destacan:

386 paneles solares que generan la energía necesaria para el funcionamiento del complejo.

que generan la energía necesaria para el funcionamiento del complejo. Utilización de vehículos eléctricos para los desplazamientos internos.

para los desplazamientos internos. Sistema de purificación de agua de vertiente para disminuir el consumo de plástico.

Proyecto de cableado completamente subterráneo para preservar las visuales del paisaje.

Estas decisiones buscan que el crecimiento turístico conviva con la conservación del entorno natural, uno de los principales atractivos del lugar.

Un complejo pensado como destino

Más allá del alojamiento, el diseño del predio propone múltiples experiencias distribuidas en distintos sectores.

El proyecto incorpora spa, piscinas climatizadas, gimnasio, espacios para meditación, canchas de pádel, senderos para trekking, cabalgatas, áreas para eventos sociales y corporativos, una cava con capacidad para miles de botellas y hasta un helipuerto para traslados privados.

El restaurante Isidris completa la propuesta con una cocina inspirada en los antiguos bodegones, reinterpretada desde una mirada contemporánea.

Un legado familiar convertido en proyecto arquitectónico

La historia de Puesto del Indio comenzó mucho antes de su construcción. Según recuerda la familia Vila, durante años el lugar fue escenario de reuniones y asados familiares en la montaña.

Ese vínculo afectivo terminó transformándose en un emprendimiento que también recupera el legado de Alfredo Vila, fundador del barrio Dalvian y uno de los impulsores del desarrollo urbano en Mendoza.

Hoy, aquel antiguo puesto rural dio paso a un complejo que demuestra cómo la arquitectura contemporánea puede integrarse al paisaje de montaña, incorporando criterios de eficiencia energética y diseño sustentable sin perder de vista la identidad del lugar.

Con información de Diario Uno y medios