Joyas de la arquitectura y misterio masón: así es el pueblo de 2.000 habitantes candidato a más lindo del mundo

Una de las antiguas casas que preserva Zenón Pereyra. Foto: Argentina.gob.ar

El principal motor que catapultó a Zenón Pereyra hacia los Best Tourism Villages es su gran legado arquitectónico, que conserva con rigurosidad la estética de antaño a través de fachadas antiguas y construcciones históricas. La localidad se distingue de cualquier otro destino rural por albergar edificios, símbolos y trazas urbanas vinculados a sus raíces masónicas, conformando un circuito turístico-arquitectónico único en el país.

El entorno rural de Zenón Pereyra. Foto: Argentina.gob.ar

Este fuerte perfil constructivo fue respaldado formalmente durante la Jornada Histórico-Patrimonial «Zenón Pereyra y sus raíces masónicas», un evento diseñado para resaltar la morfología y el valor simbólico de su patrimonio edificado.

A esto se suman hitos arquitectónicos refuncionalizados como Casa Viva —sede de la muestra inmersiva «Pueblos que Inspiran»— y el emblemático Museo Bucci, espacios donde la arquitectura tradicional se entrelaza con la experiencia del visitante.

El pueblo lleva el nombre de su fundador, un encumbrado empresario ganadero, integrante de la elite de la burguesía rosarina. Don Zenón Pereyra era un reconocido masón que supo alcanzar el grado más alto dentro de la logia masónica: el 33.

Los investigadores entienden que es esta la causa de las 33 calles del trazado original del pueblo. Además aún hoy pueden observarse en el pueblo un importante conjunto de casonas con simbología masónica.

Los primeros inmigrantes que llegaron a Zenón Pereyra fueron de origen italiano, español y en menor medida suizo. La actividad principal del pueblo es la agricultura extensiva, aunque en los últimos años ha crecido la actividad industrial y técnica.

Reconocimiento global: de Santa Fe al mundo

Con apenas 2.000 habitantes, este enclave del centro-oeste santafesino recibió la certificación oficial de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, acreditándolo como uno de los ocho representantes argentinos en los Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo.

El emblemático Museo Bucci. Foto: Argentina.gob.ar

Zenón Pereyra comparte esta prestigiosa nómina federal junto a otros destinos de gran peso: Cachi (Salta), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Villa Sanagasta (La Rioja), Villa General Belgrano (Córdoba), El Trapiche (San Luis), Puerto Pirámides (Chubut) y Tafí del Valle (Tucumán).

Experiencia, escala y estilo de vida

Más allá de su riqueza morfológica, el encanto del destino reside en su vida de pueblo pausada, ideal para caminatas sin apuro orientadas a la contemplación detallada de su entorno histórico.

Reliquias arquitectónicas. Foto: Argentina.gob.ar

La propuesta se completa con una oferta culinaria de impronta rural santafesina, basada en sabores caseros que revalorizan la identidad cotidiana y comunitaria de sus habitantes.

La certificación no solo funciona como una poderosa vidriera internacional, sino como un compromiso colectivo entre vecinos, prestadores turísticos y el sector público para consolidar un modelo de desarrollo genuino, sostenible y profundamente arraigado en su identidad.

Cómo llegar