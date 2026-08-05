Así es el cálido refugio de Carola del Bianco en la Patagonia: madera, chimenea y un diseño campestre con aire victoriano

Ubicada en plena Patagonia, la casa de Carola del Bianco apuesta por una decoración que combina materiales nobles, muebles clásicos y una fuerte conexión con el paisaje. El living, dominado por una chimenea de piedra y un sillón victoriano, refleja una tendencia que prioriza el confort, la calidez y la vida en contacto con la naturaleza.

La Patagonia argentina inspira desde hace años algunos de los proyectos de arquitectura e interiorismo más admirados del país. Entre bosques nativos, montañas y nieve, Carola del Bianco encontró el escenario ideal para crear un hogar donde el diseño dialoga con el paisaje y cada ambiente invita a bajar el ritmo.

A través de las imágenes que comparte en sus redes sociales, y según publicó Revista Caras, su casa refleja una estética que recupera el encanto de las antiguas casas de montaña, incorporando piezas clásicas, textiles cálidos y materiales naturales.

Un living donde el diseño clásico es protagonista

El espacio más llamativo de la vivienda es, sin dudas, el living.

Allí, un sillón de estilo victoriano, tapizado en un intenso tono bordó, se convierte en la pieza central de la decoración. Sus terminaciones en madera tallada aportan un aire tradicional que convive naturalmente con los pisos de madera y la arquitectura del lugar.

La elección de muebles de líneas clásicas demuestra una tendencia que gana cada vez más espacio: incorporar piezas con historia para aportar personalidad y sofisticación a los ambientes.

La chimenea de piedra, el corazón de la casa

Como sucede en muchas viviendas patagónicas, el hogar fue diseñado alrededor del fuego.

Una chimenea revestida en piedra natural domina uno de los muros principales y no solo cumple una función térmica, sino también estética. El material aporta textura, refuerza el carácter rústico de la vivienda y se integra perfectamente con el entorno montañoso.

Junto al hogar aparecen mantas tejidas, objetos artesanales y detalles en hierro negro que completan una composición equilibrada entre tradición y funcionalidad.

Materiales nobles y una paleta inspirada en la naturaleza

La propuesta de interiorismo privilegia materiales duraderos y atemporales.

La madera aparece en pisos, muebles y mesas, mientras que las cortinas en tonos tierra, los textiles de fibras naturales y los colores inspirados en el bosque construyen una atmósfera serena y acogedora.

La iluminación también acompaña esa idea, con lámparas de luz cálida que potencian la sensación de refugio durante los largos inviernos del sur.

Grandes ventanales para integrar el paisaje

Otro de los recursos más interesantes del proyecto son los amplios ventanales, que permiten que el bosque se convierta en parte de la decoración.

La luz natural transforma el interior durante el día y, al mismo tiempo, las visuales abiertas refuerzan la conexión permanente entre la casa y el paisaje patagónico.

Una tendencia que vuelve con fuerza

Más allá del lujo o la ostentación, la casa de Carola del Bianco refleja una de las tendencias más buscadas en arquitectura e interiorismo: crear espacios que transmitan bienestar a través de materiales nobles, piezas con identidad y ambientes pensados para disfrutar del tiempo en casa.

Lejos del minimalismo más frío, este estilo recupera el valor de la madera, la piedra, los textiles artesanales y los muebles clásicos, demostrando que la elegancia también puede construirse desde la calidez y la simpleza.